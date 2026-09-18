Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера
2026-18-09    154

Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під посиленим політичним тиском напередодні земельних виборів у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії, які відбудуться 20 вересня 2026 року. Усередині Християнсько-демократичного союзу (ХДС), за даними Politico, приватно обговорюють можливість зміни глави уряду на тлі падіння підтримки канцлера та слабких позицій партії. Водночас сам Мерц заявляє про намір залишатися на посаді протягом повного чотирирічного терміну.

Додатковим джерелом напруги стали результати виборів у Саксонії-Ангальт 6 вересня. Там АдН отримала 44,5% голосів, тоді як ХДС Мерца — 18,5%. На попередніх виборах 2021 року результат консерваторів у цій землі становив 37,1%. Для федерального уряду це стало одним із найсерйозніших сигналів про зміну політичних настроїв у східних регіонах країни.

На загальнонаціональному рівні блок ХДС/ХСС, за останніми опитуваннями, має близько 18–20% підтримки, поступаючись АдН, яка отримує 27–29%. У Мекленбурзі-Передній Померанії ситуація для ХДС ще складніша: опитування INSA дає партії близько 7%, тоді як АдН має 37%, а Соціал-демократична партія Німеччини — 35%. Саме результат ХДС у цій землі може стати одним із показників рівня підтримки федеральної коаліції на сході країни.

У Берліні розклад відрізняється. За опитуванням Forschungsgruppe Wahlen від 11 вересня, Ліва партія мала 23%, ХДС — 21%, а АдН — близько 17%. Вибори в столиці проходять на тлі гострої житлової проблеми: близько 85% домогосподарств орендують житло, а орендні ставки, за даними Reuters, майже подвоїлися з 2014 року. Міські економічні та соціальні питання цього разу значною мірою визначають порядок денний кампанії.

Політичні ризики для Мерца пов’язані не лише з результатами земельних виборів. Канцлер уже скасував заплановану поїздку до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН, пояснивши це необхідністю залишатися в Берліні. Одночасно керівництво ХДС скликало спеціальну зустріч для узгодження позиції партії перед голосуванням 20 вересня.

Сам Мерц відкидає прив’язку свого політичного майбутнього до окремих земельних виборів. Він заявляв, що був обраний на чотири роки та хоче використати цей період для проведення реформ. Серед пріоритетів канцлер називав зниження витрат на пальне, зміцнення європейської торгівлі та подолання економічних проблем Німеччини.

Економічна ситуація додатково впливає на політичний порядок денний. Середня ціна літра бензину E10 у Німеччині нещодавно досягла рекордних 2,286 євро. Мерц пообіцяв представити заходи для зменшення навантаження на водіїв, але конкретні параметри плану поки не оголошені. Міністр фінансів Ларс Клінгбайль виступає за податок на надприбутки енергетичних компаній і обмеження цін на пальне, тоді як Міністерство економіки, яке очолює ХДС, висловлює сумніви щодо практичної реалізації такого механізму.

Зміна керівництва уряду в разі подальшого загострення внутрішньопартійної боротьби могла б створити додаткову невизначеність для коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії. Від позиції нового керівництва залежали б темпи економічних реформ, бюджетна політика та підходи Берліна до європейської безпеки. Водночас на цей момент немає рішення про відставку Мерца, а лідер ХСС Маркус Зедер публічно висловив йому підтримку.

Фрідріх Мерц став федеральним канцлером у 2025 році після багаторічної кар’єри в ХДС. Його уряд сформував коаліцію із соціал-демократами, а головними внутрішніми викликами стали слабке економічне зростання, вартість життя, пенсійна система та зростання підтримки АдН. На тлі цих проблем Мерц також наголошує на необхідності посилення європейської безпеки та збереження зовнішньополітичного курсу Німеччини.

Східні землі залишаються особливо важливими для оцінки довгострокових змін у німецькій політиці. За даними Reuters, середній чистий добробут домогосподарств у східній частині країни разом із Берліном у 2023 році становив 125,5 тис. євро — близько 49% показника західних земель. Економічні та демографічні відмінності між регіонами формують різну реакцію виборців на федеральну політику й створюють додатковий виклик для ХДС напередодні наступних федеральних виборів у 2029 році.

АдН, Німеччина, Фрідріх Мерц, ХДС
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