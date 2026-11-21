Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Росія та Україна зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва, яке відзначають 25 грудня. Про це вона заявила 20 листопада в ефірі телеканалу Fox News, коментуючи свої побажання до різдвяних свят. За її словами, досягнення домовленості залежить від готовності обох країн вести переговори.

«Можливо, у нас буде ще одне припинення вогню перед Різдвом. Я сподіваюся на це», – сказала Меланія Трамп.

Вона наголосила, що для реалізації такого сценарію необхідне бажання як російської, так і української сторони. Перша леді не уточнила, чи йдеться про загальне припинення бойових дій на всій лінії фронту, чи про тимчасову домовленість щодо окремих напрямків або гуманітарних заходів.

Меланія Трамп також згадала гуманітарну операцію в Олешках Херсонської області, назвавши її «великим успіхом». Ця ініціатива передбачала тимчасове припинення бойових дій у районі міста, доставку допомоги цивільному населенню та організацію безпечного виїзду для охочих залишити небезпечну територію.

Заява пролунала після того, як наприкінці жовтня за посередництва першої леді США Росія та Україна погодили локальне перемир’я в Олешках і прилеглих районах Херсонської області. Домовленість мала обмежений гуманітарний характер і не передбачала припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

За інформацією Білого дому, сторони погодили тимчасову зупинку військових дій у визначеній зоні, щоб забезпечити доставку продуктів, питної води, медикаментів і медичної допомоги. Окремим завданням була організація евакуації цивільних через погоджений безпечний коридор.

У переговорах брали участь представники російської та української сторін. Документи щодо домовленостей підписали 23 жовтня уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова та український омбудсман Дмитро Лубінець. Меланія Трамп виступала посередницею, використовуючи комунікаційні канали, сформовані під час попередньої роботи над возз’єднанням українських і російських дітей із родинами.

Меланія Трамп повідомляла, що її представник Марк Бекман координував контакти з обома сторонами. Підготовка операції охоплювала узгодження маршрутів, розмінування, доступу медичних служб і транспорту для евакуації. До процесу залучали цивільних, гуманітарних та військових представників Росії й України.

5 листопада у Білому домі відбулася зустріч представників двох країн за участю першої леді. Під час заходу Меланія Трамп заявила, що досвід домовленостей щодо Олешок може стати основою для подальшої гуманітарної взаємодії. Вона закликала сторони використовувати напрацьовані контакти для пошуку спільних рішень, які виходять за межі тимчасового локального перемир’я.

Водночас заява про можливе нове припинення вогню до 25 грудня не супроводжувалася повідомленням про конкретні переговори, погоджений документ або графік зустрічей між представниками Москви та Києва. Також не було оголошено, які саме умови могли б стати основою такої домовленості та чи залучатимуть до її підготовки американських посередників.

Раніше Меланія Трамп уже брала участь у гуманітарних контактах між Москвою та Києвом. За даними Білого дому, за її сприяння вдалося організувати шість етапів возз’єднання 34 дітей із родинами. Саме ці канали комунікації американська сторона використала під час підготовки домовленостей щодо Олешок.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра навпроти Херсона та перебувають під російською окупацією з 2022 року. До повномасштабного вторгнення в місті проживали близько 24 тисяч людей, однак через бойові дії, руйнування інфраструктури та гуманітарну кризу більшість населення виїхала. За оцінками міжнародних спостерігачів, у місті залишилося близько 1700 мешканців. Після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році значна частина території громади зазнала затоплення.