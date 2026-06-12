Збірна Мексики 11 червня успішно розпочала домашній чемпіонат світу з футболу 2026 року, обігравши Південну Африку з рахунком 2:0 у стартовому матчі турніру в Мехіко. Поєдинок запам’ятався не лише двома забитими м’ячами, а й одразу трьома прямими червоними картками, що стало одним із найрезонансніших епізодів першого ігрового дня мундіалю.

Господарі турніру відкрили рахунок уже на початку зустрічі, коли відзначився Хуліан Кіньйонес. Другий гол у другому таймі забив Рауль Хіменес, який зміцнив перевагу мексиканців і фактично зняв питання щодо переможця. Завдяки цій перемозі команда здобула перші три очки в груповому етапі та вдало стартувала перед рідними вболівальниками.

Найбільшу увагу після фінального свистка привернули дисциплінарні рішення арбітра. У другому таймі були вилучені одразу два футболісти збірної Південної Африки — Спефело Сітхоле та Темба Зване. Обидва отримали прямі червоні картки за грубі порушення правил, причому друге вилучення було підтверджене після перегляду VAR. Уже в компенсований час у меншості залишилася й Мексика після вилучення захисника Сесара Монтеса.

За даними міжнародних спортивних медіа, це перший матч-відкриття чемпіонату світу, в якому арбітр показав одразу три червоні картки. Для порівняння, на всьому чемпіонаті світу 2022 року судді вилучили лише чотирьох футболістів у 64 матчах, що підкреслює незвичний характер стартової зустрічі нинішнього мундіалю.

Матч проходив на переповненому стадіоні в Мехіко за підтримки десятків тисяч уболівальників. Для мексиканської збірної ця перемога стала символічною, оскільки команді вдалося перервати серію невдалих стартів на чемпіонатах світу й розпочати домашній турнір із позитивного результату. Після фінального свистка в місті відбулися масові святкування, а гравці подякували фанатам за підтримку.

Червоні картки автоматично означають дискваліфікацію щонайменше на один наступний матч для всіх трьох вилучених футболістів. Це може вплинути на кадрову ситуацію команд уже в наступному турі групового етапу, коли Мексика продовжить боротьбу за вихід до плейоф, а Південна Африка намагатиметься реабілітуватися після поразки.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить одразу в трьох країнах — Мексиці, США та Канаді, а кількість учасників збільшено до 48 збірних. Організатори очікують рекордну телевізійну аудиторію та відвідуваність, а стартовий матч уже приніс один із найбільш обговорюваних статистичних рекордів турніру завдяки кількості вилучень.