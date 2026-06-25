Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026
2026-25-06    9

Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026

Збірна Мексики 25 червня здобула переконливу перемогу над Чехією з рахунком 3:0 у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. Завдяки успішному результату мексиканська команда забезпечила собі вихід до плей-оф турніру, тоді як збірна Чехії втратила шанси на продовження боротьби за трофей.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих м’ячів. Обидві команди діяли обережно, приділяючи значну увагу обороні. Чехи намагалися контролювати центр поля та створювали окремі небезпечні підходи до воріт суперника, однак завершити атаки результативними ударами не змогли. Господарі чемпіонату також не поспішали ризикувати, очікуючи на помилки суперника.

Після перерви мексиканці суттєво додали в інтенсивності. На 55-й хвилині рахунок відкрив Матео Чавес. Після швидкої атаки та передачі з флангу футболіст зумів переграти воротаря чеської збірної та відправити м’яч у сітку. Гол став переломним моментом зустрічі, адже Чехія була змушена активніше йти вперед і відкривати вільні зони біля власних воріт.

Через шість хвилин перевага Мексики подвоїлася. На 61-й хвилині відзначився Хуліан Кіньйонес, який скористався помилкою оборони суперника та впевнено реалізував свій момент. Після другого пропущеного м’яча чеська команда спробувала змінити хід гри за рахунок замін та більш агресивних дій в атаці, однак мексиканці продовжували контролювати перебіг матчу.

Остаточну крапку в зустрічі поставив Альваро Фідальго. Уже в компенсований арбітром час, на 90+4-й хвилині, півзахисник скористався швидким переходом команди в контратаку та встановив остаточний рахунок — 3:0. Розгромна перемога стала однією з найяскравіших для мексиканської збірної на нинішньому мундіалі.

Окрему увагу привернула поява на полі легендарного воротаря Гільєрмо Очоа. Головний тренер Мексики Хав’єр Агірре випустив 40-річного голкіпера на заміну на 78-й хвилині. Таким чином Очоа офіційно провів матч на своєму четвертому чемпіонаті світу, на якому виходив на поле. Раніше він захищав кольори національної команди на мундіалях 2014, 2018 та 2022 років.

Кар’єра Очоа на чемпіонатах світу має ще довшу історію. Воротар також входив до заявки збірної Мексики на турніри 2006 та 2010 років, хоча тоді не отримав ігрового часу. Загалом він залишається одним із найвідоміших мексиканських футболістів сучасності та рекордсменом за кількістю участей у фінальних стадіях світових першостей.

За інформацією мексиканського футбольного штабу, нинішній чемпіонат світу стане останнім великим міжнародним турніром у кар’єрі ветерана. Після завершення мундіалю голкіпер планує завершити професійні виступи. Його вихід на поле в матчі проти Чехії став символічним моментом для місцевих уболівальників, які зустріли футболіста оплесками.

Перемога дозволила Мексиці зміцнити свої позиції у групі та впевнено продовжити боротьбу за титул. Для Чехії поразка означає завершення виступів на турнірі. Подальша доля мексиканської збірної визначиться після завершення матчів інших груп і формування сітки плей-оф чемпіонату світу 2026 року.

Підсумкова турнірна таблиця групи A на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення матчів 3-го туру має такий вигляд:

МКомандаІВНПМ’ячі+/-ОСтатус
1Мексика33006 – 0+69Вихід у плей-оф
2ПАР31112 – 3-14Вихід у плей-оф
3Південна Корея31022 – 3-13Очікує рейтингу третіх місць
4Чехія30122 – 6-41Завершила виступи

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