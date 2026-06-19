Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Збірна Мексики 19 червня здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року та достроково забезпечила собі вихід до плей-оф турніру. Поєдинок відбувся в рамках групи А, а єдиний м’яч у зустрічі був забитий після грубої помилки голкіпера корейської команди Кім Сін Гю.

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Перший тайм пройшов за приблизно рівної боротьби, хоча збірна Південної Кореї більше контролювала м’яч і створила кілька небезпечних моментів. Уже на 16-й хвилині Сон Хин Мін відправив м’яч у напрямку воріт мексиканців, змусивши захисника виконати ефектне вибивання, однак епізод не мав турнірного значення через зафіксований офсайд. Команда Хав’єра Агірре й надалі успішно використовувала офсайдну пастку, не дозволяючи супернику завершувати атаки.

Після перерви південнокорейська команда продовжила активно діяти попереду, однак ключовий момент зустрічі стався на 50-й хвилині. Голкіпер Кім Сін Гю припустився помилки під час гри у власному штрафному майданчику, фактично подарувавши м’яч суперникам. Півзахисник Луїс Ромо скористався нагодою та відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок у матчі.

Надалі мексиканська команда зробила ставку на організовану оборону та контроль темпу гри. Попри спроби збірної Південної Кореї відігратися, мексиканці втримали мінімальну перевагу до фінального свистка та записали до свого активу другу перемогу на домашньому мундіалі. Захист господарів турніру не дозволив супернику реалізувати створені моменти, а воротар і оборонна лінія впоралися з фінальним штурмом азійської команди.

Завдяки цьому результату збірна Мексики стала першою командою чемпіонату світу 2026 року, яка достроково гарантувала собі місце у стадії плей-оф ще до завершення другого туру групового етапу. Південна Корея після поразки зберегла друге місце у квартеті, однак її подальша доля на турнірі визначатиметься у заключному матчі групової стадії.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Для мексиканської збірної нинішній турнір має особливе значення, оскільки команда виступає перед власними вболівальниками та розглядається як один із претендентів на успішний виступ у фінальній частині світової першості.