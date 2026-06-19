Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
2026-19-06    159

Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Збірна Мексики 19 червня здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року та достроково забезпечила собі вихід до плей-оф турніру. Поєдинок відбувся в рамках групи А, а єдиний м’яч у зустрічі був забитий після грубої помилки голкіпера корейської команди Кім Сін Гю.

В тему: Англія з шістьма голами стартувала на ЧС-2026 перемогою над Хорватією

Перший тайм пройшов за приблизно рівної боротьби, хоча збірна Південної Кореї більше контролювала м’яч і створила кілька небезпечних моментів. Уже на 16-й хвилині Сон Хин Мін відправив м’яч у напрямку воріт мексиканців, змусивши захисника виконати ефектне вибивання, однак епізод не мав турнірного значення через зафіксований офсайд. Команда Хав’єра Агірре й надалі успішно використовувала офсайдну пастку, не дозволяючи супернику завершувати атаки.

Після перерви південнокорейська команда продовжила активно діяти попереду, однак ключовий момент зустрічі стався на 50-й хвилині. Голкіпер Кім Сін Гю припустився помилки під час гри у власному штрафному майданчику, фактично подарувавши м’яч суперникам. Півзахисник Луїс Ромо скористався нагодою та відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок у матчі.

Надалі мексиканська команда зробила ставку на організовану оборону та контроль темпу гри. Попри спроби збірної Південної Кореї відігратися, мексиканці втримали мінімальну перевагу до фінального свистка та записали до свого активу другу перемогу на домашньому мундіалі. Захист господарів турніру не дозволив супернику реалізувати створені моменти, а воротар і оборонна лінія впоралися з фінальним штурмом азійської команди.

Завдяки цьому результату збірна Мексики стала першою командою чемпіонату світу 2026 року, яка достроково гарантувала собі місце у стадії плей-оф ще до завершення другого туру групового етапу. Південна Корея після поразки зберегла друге місце у квартеті, однак її подальша доля на турнірі визначатиметься у заключному матчі групової стадії.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Для мексиканської збірної нинішній турнір має особливе значення, оскільки команда виступає перед власними вболівальниками та розглядається як один із претендентів на успішний виступ у фінальній частині світової першості.

FIFA World Cup, група А, збірна Мексики, збірна Південної Кореї, Кім Сін Гю, Луїс Ромо, Мексика, мундіаль, Південна Корея, плей-оф, Сон Хин Мін, футбол, Хав'єр Агірре, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років

В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років
В Україні народні депутати зареєстрували та винесли на розгляд законопроект читать далее
19-06, 16:59
SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС

SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС
Компанія SpaceX заявила, що запропоновані Європейським Союзом зміни до правил читать далее
19-06, 15:46
Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла

Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні читать далее
19-06, 15:40
З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні

З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні
Телефонне шахрайство залишається одним із найпоширеніших видів цифрового шахрайства в читать далее
19-06, 15:28
Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026

Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026
Збірна Швейцарії 19 червня 2026 року перемогла Боснію і Герцеговину читать далее
19-06, 11:10
Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень

Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень
Компанія Rockstar Games 18 червня 2026 року опублікувала офіційні матеріали читать далее
19-06, 11:05
Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
Збірна Мексики 19 червня здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю читать далее
19-06, 11:03
Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку

Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку
Анастасія Кожевнікова — українська співачка, авторка пісень і колишня учасниця читать далее
19-06, 11:00
У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків

У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переглянути підходи читать далее
19-06, 10:54
Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist

Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist
Україна та Сполучені Штати ведуть щоденні консультації щодо можливих сценаріїв читать далее
19-06, 10:34
Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака

Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака
Олександр Пономарьов — один із найвідоміших українських естрадних співаків, композиторів читать далее
19-06, 10:28
У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю

У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю
Зміна категорії військового обліку в електронному військово-обліковому документі через застосунок читать далее
19-06, 10:26
Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою

Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою
В Україні почастішали випадки, коли повістки від територіальних центрів комплектування читать далее
19-06, 10:24
ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти

ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти
На саміті Європейського Союзу виникли серйозні розбіжності щодо можливості переговорів читать далее
19-06, 09:58
ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України

ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України
Європейський Союз під час підготовки підсумкової декларації саміту вилучив із читать далее
19-06, 09:34
США та Іран скасували переговори у Швейцарії

США та Іран скасували переговори у Швейцарії
Заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном у Швейцарії читать далее
19-06, 09:31
Російські удари по портах можуть скоротити експорт зерна України на третину

Російські удари по портах можуть скоротити експорт зерна України на третину
У 2026 році на тлі посилення російських атак на портову, читать далее
18-06, 22:06
Атака дронів на Москву обвалила Мосбіржу та акції РФ

Атака дронів на Москву обвалила Мосбіржу та акції РФ
18 червня 2026 року атака безпілотників на Москву та повторний читать далее
18-06, 20:14
Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
19 червня 2026 року за новоюліанським календарем Православна церква України читать далее
18-06, 18:22
Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я

Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я
Світові ціни на нафту різко знизилися після досягнення домовленості про читать далее
18-06, 17:16
Теги
Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком фінансовий моніторинг фінансові операції