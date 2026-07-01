Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Мексики здобула перемогу над Еквадором з рахунком 2:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся в ніч на 1 липня в Мехіко. Завдяки успіху команда Хав’єра Агірре пробилася до 1/8 фіналу мундіалю, перервавши багаторічну серію без перемог у плейоф світових першостей.

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Матч мав історичне значення для мексиканської збірної. Востаннє команда вигравала зустріч на стадії плейоф чемпіонату світу ще на домашньому турнірі 1986 року. Символічно, що нинішній головний тренер Хав’єр Агірре тоді сам виходив на поле у складі національної команди. До зустрічі з Еквадором мексиканці також підійшли після бездоганного групового етапу, ставши першою збірною з 2018 року, яка завершила групову стадію без пропущених м’ячів, здобувши три «сухі» перемоги та забивши шість голів.

Початок матчу довелося перенести на годину через несприятливі погодні умови в столиці Мексики. Уже на сьомій хвилині Рауль Хіменес мав шанс відкрити рахунок після передачі Луїса Ромо, однак не влучив у площину воріт. Еквадор відповів небезпечним моментом на 18-й хвилині, коли Джон Єбоа перевірив на міцність каркас воріт потужним ударом із меж штрафного майданчика.

Перевагу мексиканцям приніс Хуліан Кіньйонес. На 22-й хвилині нападник скористався передачею Роберто Альварадо та точним ударом у верхній кут відкрив рахунок. Незабаром «Ель Трі» збільшили свою перевагу. Рауль Хіменес отримав передачу від автора першого гола та сильним ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у праву «дев’ятку», зробивши рахунок 2:0 ще до перерви.

Для мексиканської збірної цей перший тайм став історичним. Уперше за весь час виступів на чемпіонатах світу команда завершила стартові 45 хвилин із перевагою у два м’ячі. Наприкінці тайму Еквадор мав можливість скоротити відставання, однак воротар Мексики впорався з ударом Джона Єбоа, а спроба Рауля Хіменеса оформити дубль завершилася неточним ударом поруч зі стійкою.

У другому таймі збірна Еквадору намагалася переламати перебіг гри завдяки позиційним атакам і контролю м’яча. Найреальніший шанс повернути інтригу виник на 74-й хвилині, коли Кевін Родрігес пробив поруч зі стійкою. Мексиканці відповідали небезпечними стандартами: Сесар Монтес і Йохан Васкес після розіграшів кутових були близькими до третього гола, однак голкіпер Еквадору Ернан Галіндес неодноразово рятував свою команду.

Хав’єр Агірре освіжив гру замінами, випустивши Сантьяго Томаса Хіменеса та Орбеліна Пінеду. Уже в компенсований час Пінеда міг довести рахунок до розгромного, але не реалізував свій момент. Наприкінці зустрічі Еквадор залишився в меншості. Захисник П’єро Інкап’є отримав червону картку за порушення нового дисциплінарного правила, яке забороняє футболістам прикривати рукою рот під час спілкування з суперниками або арбітрами. Це положення, відоме як «правило Вінісіуса», було запроваджене для підвищення прозорості комунікації на полі.

Перемога дозволила Мексиці продовжити виступ на домашньому чемпіонаті світу та зберегти безпрограшну серію на стадіоні «Ацтека» в рамках мундіалів. Еквадор завершив участь у турнірі після свого другого в історії виходу до стадії плейоф.