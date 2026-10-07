Меган Фокс стала обличчям препарату від еректильної дисфункції

Американська акторка Меган Фокс стала обличчям рекламної кампанії препарату Ro Sparks, призначеного для лікування еректильної дисфункції. У ролику, прем’єра якого відбулася 1 жовтня 2026 року, 40-річна знаменитість постала в обтислому червоному костюмі та закликала відкритіше говорити про сексуальне здоров’я. За словами Фокс, проблема еректильної дисфункції стосується не лише чоловіків, а й їхніх партнерів, тому замовчування цієї теми може створювати додаткову напругу у стосунках.

У рекламній кампанії Фокс фактично уособлює сам препарат. Образ побудований навколо червоного кольору та сексуальної естетики, а головною ідеєю ролика стало руйнування незручності навколо розмов про проблеми з ерекцією. Акторка заявила, що для неї така кампанія є можливістю використати власний публічний образ для теми, про яку люди часто не хочуть говорити навіть із близькими.

«Не думаю, що для цієї кампанії можна було знайти людину кращу за мене», — сказала Фокс, пояснюючи свою участь у проєкті. За її словами, початкова версія рекламної ідеї була ще сміливішою, однак згодом творці кампанії вирішили зробити її менш відвертою. Попри це, ролик зберіг провокативну подачу та акцент на сексуальному здоров’ї.

Ro Sparks випускає американська медична компанія Ro. Препарат є рецептурним засобом у формі комбінованого препарату, який містить силденафіл і тадалафіл — діючі речовини, що застосовуються для лікування еректильної дисфункції. За інформацією компанії, препарат розчиняється під язиком, а його дія може початися приблизно через 15 хвилин і тривати до 36 годин.

Водночас важливо розрізняти окремі діючі речовини та саме комбіноване виготовлення Ro Sparks. Комбінація в такій формі є компаундованим препаратом і не має окремого схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Його призначення та використання мають відбуватися за рекомендацією медичного фахівця.

У Ro назвали кампанію з Фокс однією з найбільших рекламних кампаній компанії у сфері лікування еректильної дисфункції. Ролик транслюється на телебаченні та потокових платформах, а також поширюється в соціальних мережах. Рекламні матеріали з акторкою з’явилися, зокрема, на цифрових рекламних площах у Нью-Йорку, включно з Таймс-сквер.

Фокс пояснила, що погодилася на участь у кампанії не лише через рекламну складову. Акторка вважає, що еректильна дисфункція залишається темою, яку багато чоловіків сприймають як привід для сорому, хоча вона є поширеною проблемою. На її думку, партнери також мають бути залучені до розмови про сексуальне здоров’я, оскільки такі труднощі можуть впливати на обох людей у парі.

Для Меган Фокс тема сексуальності не є новою частиною публічного образу. Вона отримала широку популярність після ролі Мікаели Бейнс у фільмах франшизи «Трансформери», а згодом зіграла головні ролі, зокрема у стрічці «Тіло Дженніфер». Її зовнішність і сексуалізований образ протягом кар’єри неодноразово ставали предметом уваги медіа, тому сама акторка неодноразово говорила про те, як сприйняття її зовнішності впливає на ставлення до неї в публічному просторі.

Нова кампанія фактично використовує цю особливість образу Фокс, але переносить акцент із самої сексуальності на проблему сексуального здоров’я. Замість того щоб подавати еректильну дисфункцію виключно як чоловічу проблему, автори реклами намагаються показати її як питання, яке може безпосередньо впливати на стосунки між партнерами.

Участь Фокс також стала частиною ширшої тенденції американського рекламного ринку, де компанії, що працюють у сфері телемедицини та сексуального здоров’я, намагаються виводити подібні продукти з вузької медичної ніші в масову культуру. Залучення відомих акторів і побудова рекламних кампаній навколо гумору, провокації та відкритої розмови дозволяють привертати увагу до теми, яку споживачі часто уникають обговорювати.

Меган Фокс у цьому випадку стала не просто моделлю для рекламного ролика, а центральною фігурою кампанії, побудованої навколо ідеї відмови від замовчування. Її поява в червоному костюмі та пряме звернення до теми еректильної дисфункції мають привернути увагу до можливостей лікування та водночас змінити ставлення до проблем сексуального здоров’я.