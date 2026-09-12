Медведєв пригрозив стерти Литву з карти світу через ядерну зброю
2026-12-09    166

Медведєв пригрозив стерти Литву з карти світу через ядерну зброю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 12 вересня пригрозив Литві військовою відповіддю та заявив, що країна може «зникнути з карти світу», якщо на її території розмістять ядерну зброю. Російський чиновник зробив заяву під час візиту до Північно-Західного федерального округу РФ, що межує з Литвою, на тлі конституційної ініціативи Вільнюса щодо скасування заборони на розміщення ядерного озброєння.

Медведєв заявив, що Литва нібито «даремно» переглядає відповідне положення Конституції, та пригрозив військовими наслідками у разі появи на її території ядерного арсеналу. За його словами, НАТО начебто не застосує статтю 5 Північноатлантичного договору, оскільки пряме зіткнення Альянсу з Росією, на його думку, призвело б до глобальної катастрофи.

«За них ніхто не заступиться», — заявив Медведєв, стверджуючи, що навіть у разі знищення Литви інші країни нібито не воюватимуть за неї. Його слова прозвучали через день після того, як прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у разі розміщення американської ядерної зброї Литва опиниться під прицілом російського ядерного озброєння.

Підставою для нової хвилі заяв Москви стала процедура перегляду статті 137 Конституції Литви. Вона забороняє розміщення на території країни військових баз інших держав і ядерної зброї. На початку липня Сейм Литви розпочав процедуру скасування цієї норми.

9 вересня Комітет Сейму з питань права та правопорядку підтримав відповідну ініціативу. Голова литовського парламенту Юозас Олекас заявив, що чинна конституційна заборона більше не відповідає геополітичним реаліям. За його словами, нинішнє положення фактично залишає Литву в особливому становищі порівняно з іншими партнерами НАТО у питаннях стримування російської агресії.

Ще в червні міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв про переговори Вільнюса зі Сполученими Штатами щодо можливого розміщення американської ядерної зброї на території країни. Саме ця перспектива стала одним із ключових чинників дискусії щодо зміни конституційного обмеження.

Для Литви питання ядерного стримування розглядається в ширшому контексті безпеки східного флангу НАТО. Країна входить до Альянсу з 2004 року, а її територія має стратегічне значення через близькість до Калінінградської області РФ та Білорусі. Після початку повномасштабної війни Росії проти України держави Балтії послідовно виступають за посилення військової присутності союзників у регіоні.

Стаття 5 НАТО передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас механізм не означає автоматичного застосування однакового виду військової сили всіма союзниками — кожна держава визначає необхідні дії відповідно до своїх можливостей і процедур. Саме цю особливість Медведєв використав у своїй заяві, стверджуючи, що союзники нібито не наважаться виконати зобов’язання перед Литвою.

Напередодні президент РФ Володимир Путін також заявив, що Москва нібито «ніколи не погрожувала» європейським країнам. Його слова пролунали після публічних заяв Пєскова про можливі ядерні наслідки для Литви та погроз Медведєва на адресу Вільнюса. Подальше рішення литовського парламенту щодо зміни конституційної норми може визначити правові можливості країни для участі в ширших механізмах ядерного стримування НАТО.

Дмитро Медведєв, Литва, НАТО, Росія, ядерна зброя
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