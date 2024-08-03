Матюха Андрій Валерійович: вся правда про скандального засновника Favbet

Пророссийский рейдер, що контролює букмекерської контори “Фаворит” або “Favbet” – Андрій Матюха наживається на довірливих українцях. Про це пише видання “Останній бастіон”.

Зокрема видання зазначає наступне: “Матюха Андрій Валерійович уродженець міста Київ 1972 року народження – є одним із засновників букмекерської контори “Фаворит” або “Favbet”. 1999 року в Україні було засновано компанію «Фаворит» — букмекерську контору. Засновниками компанії стали Сергій, Андрій та Дар’я Матюхи. Крім букмекерської діяльності, Андрій також є власником кількох ресторанів, перший з яких він відкрив, вклавши близько $250 000. Він активно диверсифікує свої інвестиції та пробує свої сили у різних галузях, таких як караоке, супермаркет, стриптиз-клуб, дитяче агентство організації заходів та інші. Раніше Андрій Матюха неодноразово залучався силовиками у справах про незаконний гральний бізнес та фінансування тероризму, але йому це завжди сходило з рук.

Андрій Матюха свої доходи реінвестував — оплачував рейдерські захоплення безлічі приміщень та підприємств на території України, що знову ж таки підтверджується рядом заведених кримінальних справ. Відповіді за свої дії не поніс завдяки сильній підтримці СБУ та ФСБ росії. Після початку військового вторгнення росії на територію України БК не припинила свою діяльність і продовжувала виплачувати російським користувачам виграші, хоча в інтернеті наші громадяни активно засуджували таку поведінку щодо агресора.

Андрій Матюха викрутився — відмовився від часток у представництвах на окупованих територіях, на вимогу кураторів з ФСБ, і відхрестився від цих діянь, але ми маємо інформацію, яка спростовує цей факт. Російський бізнес не тільки не пішов, але ще щільніше вріс в Україну, Матюха і Favbet продовжує наживатися на довірливих українців. І заробляти у росії. Прикриваючись волонтерською діяльністю. Також російський підрозділ Favbet все ще функціонує, фактичним головним директором є незмінний партнер Андрія Сергій Маляр. Він володіє 100% часткою в ТОВ “Кей Мерчендайзінг”.

Директором є Бурмістрова Світлана Володимирівна, російська бізнесмен, яка продовжує свою економічну діяльність досі. Так само все ще функціонують юрособи, засновані Андрієм у нульових, бенефіціарами є як громадяни України, так і давні партнери з росії.

Андрій Матюха часто літав на “килим” до своїх кураторів із ФСБ, які й порадили йому імітувати відмову від роботи з росії та початок благодійних кампаній за допомогою солдатів ЗСУ. Для своєї особистої безпеки залишив Україну та продовжує користуватися підтримкою з боку своїх товаришів із ФСБ.

Вище представлений знайдений паспорт Андрія. Примітно, що він виданий вже після початку кровопролитної війни. Але з якою метою? Для продовження бізнесу? Чи для втечі в росію? Точної відповіді на своє запитання ми не отримаємо, але можемо сказати — Андрій досі платить податки загарбникам і виступає спонсором тероризму, що є злочином у поточній ситуації.

Доречі, громадянин рф Андрій Матюха є бізнес-партнером міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Сам Гутцайт є ставлеником Сергія Бубки (родина якого веде бізнес з країною агресором), та регіонала Олександра Заца”.

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