Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста

Матвій Пономаренко — український футболіст, який виступає на позиції центрального нападника та вважається одним із найперспективніших вихованців київського «Динамо». Попри молодий вік, він уже дебютував за основну команду столичного клубу та отримав виклик до національної збірної України. Нападник привернув увагу високою результативністю у юнацькому футболі, а згодом закріпився серед гравців основного складу. Його регулярно називають одним із головних талантів українського футболу нового покоління. Кар’єра Пономаренка продовжує активно розвиватися, а його ім’я дедалі частіше згадується у контексті інтересу європейських клубів.

Біографія

Матвій Русланович Пономаренко народився 11 січня 2006 року в місті Миронівка Київської області. З раннього віку займався футболом і став вихованцем академії київського «Динамо», де пройшов усі етапи підготовки від дитячих команд до молодіжного складу.

На юнацькому рівні Пономаренко швидко проявив себе як результативний форвард. Він регулярно забивав у чемпіонаті України U-19, виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій та входив до числа найкращих бомбардирів своїх турнірів. Його гра привернула увагу тренерського штабу першої команди «Динамо».

У жовтні 2023 року Матвій дебютував за основний склад «Динамо» в Українській Прем’єр-лізі. На той момент йому було 17 років, і він став одним із наймолодших дебютантів київського клубу в історії чемпіонату України та першим футболістом 2006 року народження, який зіграв за «біло-синіх» в УПЛ.

Перший гол за основну команду «Динамо» нападник забив 1 травня 2024 року у матчі чемпіонату України проти «Вереса». Надалі Пономаренко почав отримувати більше ігрового часу, а його результативність дозволила закріпитися серед основних виконавців атакувальної лінії київського клубу. Контракт футболіста з «Динамо» діє до кінця 2028 року.

У березні 2026 року Матвій дебютував у складі національної збірної України. До цього він провів 25 матчів за юнацькі збірні різних вікових категорій, у яких забив 20 м’ячів. Також у сезоні 2025/26 форвард став одним із найрезультативніших гравців чемпіонату України та був визнаний найкращим молодим футболістом УПЛ.

Цікаві факти

Матвій Пономаренко має зріст 188 сантиметрів і виступає на позиції центрального нападника. Його сильними сторонами називають гру на завершенні атак, вибір позиції та фізичні дані, що дозволяють ефективно діяти у штрафному майданчику суперника.

У 17-річному віці футболіст увійшов до числа наймолодших дебютантів «Динамо» в історії Української Прем’єр-ліги. Цей факт став одним із перших значущих досягнень у його професійній кар’єрі.

За інформацією спортивних медіа, після успішних виступів за «Динамо» інтерес до нападника проявляли клуби англійської Прем’єр-ліги, німецької Бундесліги та інших європейських чемпіонатів. Офіційно про трансфер футболіста не повідомлялося, а він продовжив виступати за київський клуб.

Публічно підтвердженої інформації про скандали за участю Матвія Пономаренка у відкритих джерелах немає. Також футболіст практично не коментує особисте життя, тому достовірних відомостей про родину, захоплення чи приватні обставини небагато.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Матвію Пономаренку?

Матвій Пономаренко народився 11 січня 2006 року в Миронівці Київської області. Його актуальний вік залежить від дати перегляду матеріалу.

За який клуб виступає Матвій Пономаренко?

Футболіст є гравцем київського «Динамо». Він пройшов клубну академію та виступає за основну команду на позиції центрального нападника.

Чи грає Матвій Пономаренко за збірну України?

Так. Після виступів за юнацькі збірні України він дебютував за національну команду у 2026 році. До цього нападник провів десятки матчів за юнацькі збірні різних вікових категорій.

Чи є інформація про особисте життя футболіста?

У відкритих офіційних джерелах Матвій Пономаренко майже не розповідає про приватне життя. Тому достовірної інформації про родину, захоплення чи інші особисті обставини небагато, і вона не підтверджена самим футболістом.

Чим відомий Матвій Пономаренко?

Пономаренко є одним із найперспективніших українських нападників свого покоління. Він став одним із наймолодших дебютантів «Динамо», регулярно відзначався результативною грою в УПЛ та отримав виклик до національної збірної України.