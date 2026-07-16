Матвій Вікторович Бідний — український державний діяч, спортсмен та керівник у сфері фізичної культури і спорту. Він став відомим завдяки роботі в Міністерстві молоді та спорту України, де відповідав за розвиток спортивної політики та підготовку українських атлетів. До переходу на державну службу Бідний мав професійний досвід у спорті, зокрема у фітнес-індустрії та фізичній підготовці. У 2023 році він очолив Міністерство молоді та спорту України після тривалого виконання обов’язків керівника відомства. Його діяльність пов’язана з питаннями розвитку спорту, участі України у міжнародних змаганнях та реформування спортивної системи в умовах війни.

Біографія

Матвій Вікторович Бідний народився 10 жовтня 1979 року в Україні. Детальна інформація про місце народження, дитинство та родину у відкритих джерелах представлена обмежено.

Бідний отримав освіту у сфері фізичної культури та спорту. Він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, де здобув професійну підготовку, пов’язану зі спортивною діяльністю.

До початку роботи у державному секторі Матвій Бідний займався спортом і фізичною підготовкою. Він має досвід роботи як тренер та спеціаліст у сфері фітнесу. У професійній діяльності він був пов’язаний із розвитком напрямів фізичного розвитку та спортивної підготовки.

У 2016 році Бідний розпочав роботу в Міністерстві молоді та спорту України. Спочатку він займався питаннями, пов’язаними з розвитком спорту та взаємодією з представниками спортивної галузі.

Згодом він обійняв посаду заступника міністра молоді та спорту України. На цій посаді Матвій Бідний відповідав за напрямки державної спортивної політики, підтримку федерацій, розвиток масового спорту та підготовку спортсменів.

У листопаді 2023 року Верховна Рада України призначила Матвія Бідного Міністром молоді та спорту України. Перед цим він виконував обов’язки міністра після звільнення Вадима Гутцайта, який залишив посаду у зв’язку з іншими напрямами діяльності.

На посаді міністра Бідний працює над питаннями функціонування спортивної системи під час повномасштабної війни. Серед основних напрямів його роботи — підтримка українських спортсменів, відновлення спортивної інфраструктури, міжнародне представництво України та участь у формуванні політики щодо виступів українських атлетів у змаганнях із російськими та білоруськими спортсменами.

Цікаві факти

До політичної та управлінської діяльності Матвій Бідний мав спортивний бекграунд. Він займався силовими тренуваннями та розвитком фізичної підготовки, а також працював у фітнес-сфері.

Одним із головних викликів його роботи на посаді міністра стала війна Росії проти України. Через бойові дії значна частина спортивної інфраструктури була пошкоджена або зруйнована, а багато спортсменів були змушені тренуватися за кордоном.

Матвій Бідний неодноразово заявляв про необхідність збереження української присутності на міжнародних спортивних аренах. Він підтримує позицію щодо обмеження участі представників Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Однією з найбільш обговорюваних тем під час його керівництва міністерством стала участь українських спортсменів у міжнародних турнірах, де допускаються атлети з країн-агресорів. Міністерство виступало за механізми, які дозволяють захищати позицію України на міжнародному рівні.

У 2024 році Бідний представляв Україну під час підготовки до Олімпійських ігор у Парижі. Міністр наголошував на важливості підтримки спортсменів, які готуються до змагань в умовах війни.

Інформація про особисте життя Матвія Бідного, його дружину, дітей, родину та приватні захоплення у відкритих джерелах обмежена. Публічна діяльність чиновника переважно пов’язана зі спортом і державною політикою.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Матвій Бідний?

Матвій Бідний — український державний діяч, спортсмен. Він має досвід роботи у спортивній сфері та державному управлінні. До призначення міністром працював заступником керівника профільного відомства.

Коли народився Матвій Бідний?

Матвій Бідний народився 10 жовтня 1979 року. Інформація про його ранні роки життя та родину у відкритому доступі представлена обмежено. Основна частина публічних даних стосується його професійної діяльності.

Яку освіту має Матвій Бідний?

Він здобув освіту у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Його професійна підготовка пов’язана зі спортивною сферою та фізичною культурою. До державної служби він працював у напрямі фізичної підготовки та спорту.

Коли Матвій Бідний став міністром спорту України?

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила його Міністром молоді та спорту України. До цього він тимчасово виконував обов’язки керівника відомства. Призначення відбулося після звільнення попереднього міністра Вадима Гутцайта.