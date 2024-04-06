Матриця 5: фільм вже у розробці

П’ята частина фільму “Матриця” знаходиться в розробці. Про це пише Deadline з посиланням на творців картини.

Режисером і сценаристом фільму фільму “Матриця 5” виступить Дрю Годдард, відомий за «Хатиною в лісі» та картиною «Нічого гарного в готелі Ель Рояль». У Warner Bros. заявили, що Годдард запропонував їм “унікальну точку зору” на франшизу.

Лана Вачовскі, яка писала сценарії попередніх частин трилогії, стане виконавчим продюсером проекту “Матриця 5”. Про участь у створенні Ліллі Вачовскі нічого не повідомляється.

Немає інформації про те, чи з’являться у фільмі “Матриця 5” герой Кіану Рівза.

“Матриця 5” поки що знаходиться на ранній стадії розробки.