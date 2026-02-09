Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату
2026-09-02    613

Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату

Міноборони розвовіло про матеріальну допомогу для військових. Йдеться про грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яку можна отримати один раз на рік.

Матдопомогу можуть отримати:

▪️військові з інвалідністю унаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;
▪️сім’ї військових, які захоплені в полон (крім тих, хто здався добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти.

Також матеріальна допомога надається, якщо у 2026 році або у грудні 2025 року:

▪️загинув військовий або померли дружина (чоловік), діти або батьки;
▪️у військового народилася дитина або він усиновив дитину;
▪️погіршився стан здоровʼя військового, дружини (чоловіка), дітей або батьків.

