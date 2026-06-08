Матч Україна — Данія достроково зупинили через Еріксена
2026-08-06    162

Матч Україна — Данія достроково зупинили через Еріксена

Товариський матч між збірними України та Данії, який відбувся 7 червня в данському Оденсе, було достроково припинено після того, як півзахиснику та капітану господарів Крістіану Еріксену стало зле прямо на полі. Інцидент стався на 65-й хвилині зустрічі за рахунку 2:1 на користь Данії. Медики оперативно вибігли на газон для надання допомоги футболісту, після чого арбітр призупинив гру. Згодом було ухвалено рішення не відновлювати матч.

Поєдинок проходив на стадіоні Nature Energy Park в Оденсе та був одним із заключних етапів підготовки обох команд до майбутніх офіційних матчів. Данська збірна відкрила рахунок уже на 13-й хвилині завдяки голу Патріка Доргу. Перед перервою господарі подвоїли перевагу після результативного удару Йоакіма Меле, а наприкінці першого тайму Віктор Циганков скоротив відставання української команди до мінімуму.

У середині другого тайму увага глядачів і футболістів була прикута не до гри, а до стану здоров’я Еріксена. Свідки події повідомляли, що футболіст раптово впав на газон і тримався за груди. Гравці обох збірних утворили коло навколо півзахисника, поки медичний персонал надавав допомогу. Пауза тривала близько двадцяти хвилин. Після стабілізації стану футболіст зміг самостійно залишити поле та був доправлений до лікарні для додаткового обстеження.

Федерація футболу Данії невдовзі оприлюднила офіційну заяву, в якій повідомила, що Крістіан Еріксен перебуває при свідомості та почувається задовільно з огляду на обставини. Лікар збірної Мортен Бьозен уточнив, що футболіст швидко прийшов до тями після інциденту. За його словами, встановлений раніше кардіовертер-дефібрилятор функціонував належним чином, а подальші причини погіршення самопочуття мають встановити лікарі під час обстеження.

Подія викликала особливий резонанс через історію здоров’я данського футболіста. У червні 2021 року під час матчу чемпіонату Європи проти Фінляндії Еріксен пережив зупинку серця просто на полі. Тоді медики провели реанімаційні заходи, які врятували йому життя. Після цього футболісту встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор, однак він зміг повернутися до професійного футболу та продовжив виступи як на клубному рівні, так і за національну збірну.

Для збірної України цей матч став одним із перших під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. Незважаючи на спортивний результат, усі післяматчеві обговорення були зосереджені навколо стану здоров’я Еріксена. Представники обох команд висловили підтримку футболісту, а вболівальники на стадіоні проводжали його оплесками.

Поки що невідомо, чи вплине інцидент на подальшу кар’єру 34-річного хавбека та його участь у наступних матчах збірної Данії. Федерація футболу країни пообіцяла надати додаткову інформацію після завершення медичних обстежень. Подія вкотре привернула увагу до питань безпеки спортсменів та важливості оперативної роботи медичних служб під час міжнародних футбольних зустрічей.

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