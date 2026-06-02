Глобальний збій в інфраструктурі Amazon Web Services (AWS) спричинив перебої у роботі низки популярних онлайн-сервісів по всьому світу. Користувачі масово повідомляли про проблеми з доступом до вебсайтів, мобільних застосунків та хмарних платформ, які використовують серверну інфраструктуру Amazon.

За даними моніторингових ресурсів, кількість скарг почала стрімко зростати протягом кількох годин. Найбільше повідомлень надходило від користувачів із Північної Америки та Європи.

Що сталося

Причиною масштабних проблем стали перебої в роботі Amazon Web Services — одного з найбільших хмарних провайдерів у світі. Саме на AWS працюють тисячі компаній, онлайн-магазинів, стримінгових платформ, застосунків та корпоративних сервісів.

Під час інциденту користувачі зіткнулися з повільним завантаженням сайтів, неможливістю авторизуватися в акаунтах, збоями у роботі мобільних додатків та втратою доступу до окремих функцій сервісів.

В AWS підтвердили наявність технічних проблем та розпочали роботи з відновлення роботи інфраструктури.

Які сервіси постраждали

Через залежність значної частини інтернету від хмарної інфраструктури Amazon перебої торкнулися одразу багатьох платформ.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ та сервісів моніторингу, проблеми спостерігалися у роботі окремих месенджерів, платформ відеозв’язку, онлайн-магазинів, стримінгових сервісів та ігрових майданчиків. У різні періоди користувачі повідомляли про труднощі з доступом до Signal, Zoom, Amazon та інших популярних ресурсів.

Експерти зазначають, що подібні ситуації вкотре демонструють високий рівень залежності сучасного інтернету від кількох великих хмарних операторів. Навіть локальна проблема в одному дата-центрі або регіоні може вплинути на роботу великої кількості цифрових сервісів.

Чому AWS настільки важливий для інтернету

Amazon Web Services є найбільшим постачальником хмарної інфраструктури у світі. Його послугами користуються як невеликі компанії, так і міжнародні корпорації.

Хмарна платформа надає доступ до серверів, баз даних, систем зберігання інформації та інструментів для роботи вебсайтів і застосунків. Саме тому будь-які серйозні перебої в AWS швидко позначаються на роботі великої кількості онлайн-ресурсів.

Аналітики нагадують, що аналогічні ситуації вже траплялися раніше. У попередні роки через проблеми в AWS тимчасово ставали недоступними великі цифрові платформи, соціальні мережі, ігрові сервіси та онлайн-магазини.

Коли відновиться робота сервісів

Станом на час публікації Amazon продовжувала усувати наслідки інциденту. Частина сервісів уже повернулася до нормальної роботи, однак у деяких регіонах користувачі все ще повідомляли про локальні перебої.

У компанії рекомендують стежити за офіційною сторінкою статусу AWS, де публікується інформація про перебіг відновлювальних робіт.

Фахівці прогнозують, що після стабілізації інфраструктури більшість сервісів повернеться до штатного режиму роботи без втрати даних користувачів. Проте точні масштаби впливу інциденту ще оцінюються.