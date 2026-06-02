Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів
2026-02-06    312

Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів

Глобальний збій в інфраструктурі Amazon Web Services (AWS) спричинив перебої у роботі низки популярних онлайн-сервісів по всьому світу. Користувачі масово повідомляли про проблеми з доступом до вебсайтів, мобільних застосунків та хмарних платформ, які використовують серверну інфраструктуру Amazon.

За даними моніторингових ресурсів, кількість скарг почала стрімко зростати протягом кількох годин. Найбільше повідомлень надходило від користувачів із Північної Америки та Європи.

Що сталося

Причиною масштабних проблем стали перебої в роботі Amazon Web Services — одного з найбільших хмарних провайдерів у світі. Саме на AWS працюють тисячі компаній, онлайн-магазинів, стримінгових платформ, застосунків та корпоративних сервісів.

Під час інциденту користувачі зіткнулися з повільним завантаженням сайтів, неможливістю авторизуватися в акаунтах, збоями у роботі мобільних додатків та втратою доступу до окремих функцій сервісів.

В AWS підтвердили наявність технічних проблем та розпочали роботи з відновлення роботи інфраструктури.

Які сервіси постраждали

Через залежність значної частини інтернету від хмарної інфраструктури Amazon перебої торкнулися одразу багатьох платформ.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ та сервісів моніторингу, проблеми спостерігалися у роботі окремих месенджерів, платформ відеозв’язку, онлайн-магазинів, стримінгових сервісів та ігрових майданчиків. У різні періоди користувачі повідомляли про труднощі з доступом до Signal, Zoom, Amazon та інших популярних ресурсів.

Експерти зазначають, що подібні ситуації вкотре демонструють високий рівень залежності сучасного інтернету від кількох великих хмарних операторів. Навіть локальна проблема в одному дата-центрі або регіоні може вплинути на роботу великої кількості цифрових сервісів.

Чому AWS настільки важливий для інтернету

Amazon Web Services є найбільшим постачальником хмарної інфраструктури у світі. Його послугами користуються як невеликі компанії, так і міжнародні корпорації.

Хмарна платформа надає доступ до серверів, баз даних, систем зберігання інформації та інструментів для роботи вебсайтів і застосунків. Саме тому будь-які серйозні перебої в AWS швидко позначаються на роботі великої кількості онлайн-ресурсів.

Аналітики нагадують, що аналогічні ситуації вже траплялися раніше. У попередні роки через проблеми в AWS тимчасово ставали недоступними великі цифрові платформи, соціальні мережі, ігрові сервіси та онлайн-магазини.

Коли відновиться робота сервісів

Станом на час публікації Amazon продовжувала усувати наслідки інциденту. Частина сервісів уже повернулася до нормальної роботи, однак у деяких регіонах користувачі все ще повідомляли про локальні перебої.

У компанії рекомендують стежити за офіційною сторінкою статусу AWS, де публікується інформація про перебіг відновлювальних робіт.

Фахівці прогнозують, що після стабілізації інфраструктури більшість сервісів повернеться до штатного режиму роботи без втрати даних користувачів. Проте точні масштаби впливу інциденту ще оцінюються.

Amazon, Amazon outage, Amazon Web Services, AWS, AWS outage, Signal, Zoom, глобальний збій, дата-центри Amazon, збій Amazon, збій AWS, збій сервісів, інтернет-сервіси, масштабний збій, не працює Amazon, новини технологій, онлайн-сервіси, проблеми Amazon, технології, хмарна інфраструктура, хмарні сервіси
Останні новини
З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС

З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС
З 3 серпня 2026 року в Україні починають діяти нові читать далее
03-06, 14:32
«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026

«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026
Червень 2026 року стане одним із найнасиченіших місяців для шанувальників читать далее
03-06, 14:20
Міка Ньютон: біографія та цікаві факти про співачку

Міка Ньютон: біографія та цікаві факти про співачку
Міка Ньютон — одна з найвідоміших українських співачок 2000-х років, читать далее
03-06, 14:14
Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні

Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні
Українська співачка Міка Ньютон вперше за тривалий час вийшла на читать далее
03-06, 14:12
В Україні прогнозують дефіцит фруктів і ягід через заморозки

В Україні прогнозують дефіцит фруктів і ягід через заморозки
Весняні заморозки, які накрили значну частину України, можуть призвести до читать далее
03-06, 11:38
Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні

Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні
Вартість черешні в Україні може суттєво знизитися вже найближчими тижнями. читать далее
03-06, 11:36
Долар до кінця року перевищить 46 грн, — економіст Устенко

Долар до кінця року перевищить 46 грн, — економіст Устенко
Курс долара в Україні до кінця 2026 року може перевищити читать далее
03-06, 11:06
Україна атакувала нафтотермінал у Петербурзі перед форумом Путіна

Україна атакувала нафтотермінал у Петербурзі перед форумом Путіна
У Санкт-Петербурзі підтвердили атаку безпілотників по об’єктах інфраструктури міста. Про читать далее
03-06, 10:15
Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів

Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів
Глобальний збій в інфраструктурі Amazon Web Services (AWS) спричинив перебої читать далее
02-06, 21:36
Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку

Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку
Ольга Сумська є однією з найвідоміших українських акторок сучасності. Її читать далее
02-06, 21:29
Ольга Сумська повідомила про проблеми із зором та показала лікування

Ольга Сумська повідомила про проблеми із зором та показала лікування
Українська акторка та народна артистка України Ольга Сумська повідомила про читать далее
02-06, 21:27
Гороскоп на 3 червня 2026 року: прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 червня 2026 року: прогноз для всіх знаків зодіаку
Початок червня проходить під впливом активних астрологічних аспектів, які сприяють читать далее
02-06, 20:17
3 червня 2026 року: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар

3 червня 2026 року: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар
3 червня 2026 року в Україні відзначається низка церковних, міжнародних читать далее
02-06, 20:12
Погода в Україні 3 червня 2026: де очікуються дощі та потепління

Погода в Україні 3 червня 2026: де очікуються дощі та потепління
Початок червня в Україні супроводжується поступовим переходом до літнього температурного читать далее
02-06, 20:08
Як зламують iPhone через iMessage: що відомо про новий механізм атак

Як зламують iPhone через iMessage: що відомо про новий механізм атак
Користувачі iPhone традиційно вважають пристрої Apple одними з найбезпечніших на читать далее
02-06, 20:01
Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати

Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати
У 2026 році порядок індексації стипендій в Україні має свої читать далее
02-06, 18:26
Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку

Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку
Варвара Чубарова — українська спортсменка, яка виступає у художній гімнастиці читать далее
02-06, 16:36
Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку

Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку
Софія Країнська — українська спортсменка, яка представляє Україну в художній читать далее
02-06, 16:33
Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку

Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку
Еліна Світоліна — одна з найуспішніших спортсменок в історії незалежної читать далее
02-06, 16:18
Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал

Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над першою ракеткою України читать далее
02-06, 16:12
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції