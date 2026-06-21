Масовий виїзд із Криму: дефіцит пального та атаки дронів посилили напругу
2026-21-06    95

Масовий виїзд із Криму: дефіцит пального та атаки дронів посилили напругу

На тимчасово окупованому Кримському півострові 21 червня фіксують значні черги на виїзд, перебої з електропостачанням і нові обмеження на продаж пального. На цьому тлі місцеві жителі та туристи повідомляють про масовий виїзд автомобілями, а окупаційна адміністрація підтвердила припинення відпуску пального для цивільного населення. Ситуація розгортається після серії атак безпілотників по військових та логістичних об’єктах на території окупованого півострова і транспортних маршрутах, що забезпечують його постачання.

Окупаційний керівник Криму Сергій Аксьонов заявив, що з 21 червня на автозаправних станціях припинено продаж бензину та дизельного пального фізичним і юридичним особам. Паливо відтепер відпускають лише державним службам, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та безпеки. Такі заходи пояснюють дефіцитом ресурсів і необхідністю їхнього пріоритетного розподілу.

Паралельно в різних районах Криму виникли перебої з електропостачанням. За повідомленнями окупаційної влади, тимчасові відключення торкнулися кількох енергорайонів, а в Севастополі запровадили графіки обмеження споживання електроенергії для зменшення навантаження на мережу. Частина ремонтних робіт ускладнюється логістичними проблемами та нестачею пального.

На тлі цих подій у соціальних мережах з’являються численні повідомлення про багатокілометрові черги на Керченському мосту. За даними місцевих пабліків, на виїзд очікують сотні автомобілів, а проходження огляду займає до двох годин. Частина туристів, які прибули на власному транспорті, намагається залишити півострів раніше через невизначену ситуацію з паливом, транспортом та безпекою. При цьому незалежного підтвердження масштабу масового виїзду наразі немає.

У ніч проти 21 червня українські безпілотники завдали чергових ударів по цілях на території окупованого Криму. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження об’єктів по обидва боки Кримського мосту. Командування Сил безпілотних систем ЗСУ також опублікувало повідомлення із натяком на контроль над ключовими логістичними маршрутами півострова, не розкриваючи деталей операцій.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає транспортне сполучення одним із найуразливіших елементів російської військової присутності на півострові. За його словами, систематичний тиск на логістичні маршрути може суттєво вплинути як на військове забезпечення, так і на цивільне життя в окупованому Криму. Водночас українські військові офіційно не повідомляли про плани щодо подальших ударів по Керченському мосту.

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські війська мають резерви пального та боєприпасів, однак за умови продовження атак на логістику їхніх запасів може вистачити лише на кілька місяців. Він припустив, що подальше порушення постачання здатне істотно ускладнити забезпечення російського угруповання на півострові. Ці оцінки є експертною думкою і не мають офіційного підтвердження.

Туристична галузь Криму також стикається з новими труднощами. Ще на початку червня російські туристичні компанії повідомляли про скасування та перенесення бронювань через паливну кризу, а представники готельного бізнесу фіксували зниження попиту на окремих курортах. Нові обмеження на продаж пального та перебої в роботі інфраструктури можуть додатково вплинути на перебіг літнього туристичного сезону.

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