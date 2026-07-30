Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України
2026-30-07    99

Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України

У ніч проти 30 липня Росія завдала по Україні комбінованого ракетного удару, застосувавши близько 40 крилатих і 30 балістичних ракет. Основним напрямком атаки стали західні регіони країни, куди, за попередніми даними, було спрямовано майже половину всіх випущених ракет. Вибухи також пролунали у Києві, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях. У низці регіонів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Найбільших руйнувань зазнав Львів. У місті пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, під завалами, за попередньою інформацією, можуть перебувати люди. На місцях працюють рятувальники, які розбирають конструкції та перевіряють приміщення. Місцева влада уточнює масштаби пошкоджень і кількість постраждалих, а також організовує тимчасове розміщення мешканців будинків, які зазнали руйнувань.

У Києві наслідки атаки зафіксовано одразу в кількох районах. У Святошинському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови та гаражного кооперативу. Ще одне займання сталося на території нежитлової забудови в Оболонському районі. Крім того, повністю згорів ринок поблизу станції метро «Почайна». На місцях працювали підрозділи ДСНС, які ліквідовували пожежі та не допустили поширення вогню на сусідні об’єкти.

У Дніпропетровській області удар припав по селу Радушне поблизу Кривого Рогу. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється. У Полтавській області під удар потрапили складські приміщення компанії «Нова пошта». На території виникла пожежа, рятувальні служби локалізували займання, а підприємство оцінює наслідки для логістичної інфраструктури.

Міністерство оборони РФ заявило, що цілями нічного удару були підприємства, які, за твердженням російської сторони, пов’язані з виробництвом ракетного озброєння та безпілотників Fire Point. Серед них названо завод «Маяк» і ПАТ «Електротехнічний завод» у Києві, Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, завод «ЛОРТА», підприємства «СКБ ОВТ» та «Нафтомаш» у Калуші, «Рівнеазот», а також Криворізький турбовентиляторний завод «Аквапласт». Окремо російське військове відомство заявило про удари по суднах у районі порту «Південний» та поблизу портів Одеса і Чорноморськ, які, за його версією, перевозили вантажі військового призначення. Незалежного підтвердження цим твердженням наразі немає.

Повітряні удари по українських містах із застосуванням різних типів ракет і безпілотників залишаються однією з основних тактик російських атак. Комбіноване використання крилатих і балістичних ракет ускладнює роботу систем протиповітряної оборони, а одночасні удари по різних регіонах змушують оперативні служби працювати відразу на кількох напрямках. Остаточні дані про наслідки нинішньої атаки, кількість постраждалих і масштаби руйнувань продовжують уточнюватися офіційними органами.

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