Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт
2026-18-10    179

Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив про пожежі на об’єктах інфраструктури в Невському, Красносільському, Красногвардійському та Московському районах, а також на території нафтового термінала. Він заявив, що рятувальники ліквідовують займання. За словами губернатора, загиблих немає, однак у місті можливі перебої з мобільним інтернетом.

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиття 126 безпілотників над регіоном. За його даними, уламки впали на багатоквартирний будинок у Всеволожську, приватний будинок у районі Кіровська та чотири автомобілі в селі Нізіно. Через падіння уламків на лінії електропередач фіксували короткочасні перебої з електропостачанням.

Одним із підтверджених об’єктів атаки став центр обробки даних компанії VK у Ленінградській області. Представники компанії підтвердили інцидент, але заявили, що сервіси продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас користувачі повідомляли про проблеми з доступом до соціальної мережі «ВКонтакте», а моніторингові ресурси фіксували збільшення кількості скарг. Масштаб пошкоджень обладнання дата-центру та можливий вплив інциденту на його роботу офіційно не уточнили.

Місцеві жителі також повідомляли про часткове відключення електроенергії в окремих районах Санкт-Петербурга, зокрема в Калінінському та Красногвардійському. Про проблеми зі світлом повідомляли й мешканці району Руч’ї. Наразі немає підтвердження, що всі ці перебої спричинені одним ударом або мають спільну технічну причину.

Через загрозу безпеці обмежили роботу аеропорту Пулково. Пасажирів і співробітників аеропорту перемістили до безпечних місць. Повітряні обмеження вплинули на роботу транспортної інфраструктури міста в період масованої атаки. Інформація про тривалість обмежень і остаточний графік відновлення польотів потребує уточнення.

Окремо місцеві медіа та Telegram-канали повідомляли про можливе влучання безпілотника у вантовий міст через Корабельний фарватер, який є частиною Західного швидкісного діаметра — платної автомагістралі Санкт-Петербурга. Влада міста офіційно не підтвердила ураження мосту. Водночас рух на частині магістралі обмежили. Також з’явилися повідомлення про пожежу на складі компанії Ozon, однак обставини цього інциденту потребують окремого підтвердження.

Петербурзький нафтовий термінал має важливе значення для перевалки нафтопродуктів через Балтійський регіон. Пожежа на його території потенційно може вплинути на роботу окремих ділянок портової інфраструктури, однак даних про обсяг пошкоджених потужностей, зупинення перевалки чи втрати продукції поки немає. Для оцінки наслідків необхідно встановити, які саме споруди постраждали та чи зачепило займання резервуари або обладнання для відвантаження.

Удар по дата-центру має інший характер наслідків. Центри обробки даних забезпечують роботу цифрових платформ, зберігання інформації та обмін даними між сервісами. VK володіє соціальною мережею «ВКонтакте» та бере участь у розвитку месенджера Max. Навіть якщо основні платформи залишаються доступними, пошкодження фізичної інфраструктури може створювати додаткові ризики для стабільності сервісів. Чи зазнав дата-центр серйозних руйнувань і чи доведеться компанії переносити навантаження на інші майданчики, не повідомлялося.

Масована атака також створила навантаження на міські служби, які одночасно реагували на пожежі, падіння уламків і перебої в роботі інфраструктури. Наразі ключовими питаннями залишаються остаточний масштаб пошкоджень, стан нафтового термінала та дата-центру, причини відключень електроенергії й терміни відновлення транспортного сполучення. Російська влада не оприлюднила повної оцінки збитків за підсумками нічної атаки.

VK, війна в Україні, Ленінградська область, Олександр Дрозденко, Петербурзький нафтовий термінал, Санкт-Петербург
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