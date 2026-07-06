Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих

У ніч проти 6 липня Київ зазнав масованої ракетної атаки. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули 11 людей, ще 24 отримали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький та Оболонський райони столиці, де пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, виникли масштабні пожежі та тривають аварійно-рятувальні роботи.

Найважчі наслідки зафіксовано в Подільському районі. Один із боєприпасів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав значних руйнувань. Рятувальники розбирають завали, оскільки, за попередньою інформацією, під уламками можуть залишатися люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також у Подільському районі пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами. Крім цього, пожежі виникли одразу на чотирьох житлових об’єктах, до їх ліквідації залучено пожежно-рятувальні підрозділи.

У Дарницькому районі внаслідок обстрілу постраждав 25-поверховий житловий будинок. Пошкодження зафіксовано на рівні четвертого поверху. Через задимлення та загрозу поширення вогню на верхніх поверхах опинилися заблокованими мешканці. Рятувальники евакуювали 22 особи, після чого продовжили обстеження будівлі.

Ще одна пожежа спалахнула у 30-поверховому житловому будинку, де вогонь охопив 23-й і 24-й поверхи. На момент оприлюднення інформації евакуація мешканців тривала. Екстрені служби працювали над локалізацією пожежі та перевіркою квартир на наявність людей.

За попередніми даними, удари також припали по житлових комплексах «Варшавський» і «Славутич». На Позняках зафіксовано влучання поблизу житлової забудови. Унаслідок вибухів повністю згоріли кілька квартир та автомобілі, припарковані поруч із будинками. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

В Оболонському районі виникла пожежа на території складських приміщень, також пошкоджено ще одну будівлю нежитлової забудови. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та документують руйнування.

Офіційна інформація про типи застосованих засобів ураження на момент публікації не оприлюднена. Водночас у відкритому інформаційному просторі поширюються повідомлення про можливе використання під час атаки гіперзвукових ракет «Циркон», балістичних ракет, крилатих ракет Х-101 та ракет морського базування «Калібр». Ці відомості потребують офіційного підтвердження.

Кількість загиблих і постраждалих може змінюватися, оскільки рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Екстрені служби продовжують розбирати завали, ліквідовувати пожежі та надавати допомогу постраждалим. Правоохоронні органи фіксують наслідки атаки для подальшого документування завданих руйнувань.