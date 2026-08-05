Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей
2026-05-08    132

Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей

Київ і Київська область вночі зазнали масштабної повітряної атаки, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули щонайменше 15 людей, ще 51 особа дістала поранення. Найбільших втрат зафіксовано в Київській області, де повідомляється про 14 загиблих і 27 постраждалих. У столиці, за наявною інформацією, загинула одна людина, ще 24 отримали травми. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі, де загинули дев’ять людей. Ще чотири смертельні випадки підтверджено у Бучанському районі, одну людину — у Фастівському. Рятувальники продовжують обстеження пошкоджених об’єктів, тому кількість постраждалих може змінюватися після завершення пошукових робіт.

Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на промислових та складських об’єктах. У Броварах, Великій Димерці, Квітневому та Перемозі загорілися складські приміщення. У селі Чайки вогонь охопив логістичний центр, а у Софіївській Борщагівці пожежа сталася на території логістичного підприємства. У Фастівському районі займання виникло на території одного з підприємств, де горіли автомобілі.

У Києві пожежі були зафіксовані одразу в кількох районах. В Оболонському районі загорілася нежитлова будівля, яка, за оприлюдненими фотографіями, схожа на складський об’єкт. У Святошинському районі вогонь охопив склад магазину Novus. Осередки займання також виникли у Голосіївському та Деснянському районах, де до ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС.

Окремим наслідком атаки став витік аміаку на одному з промислових підприємств Голосіївського району. Влада повідомила про погіршення якості повітря у столиці. Найвищі показники забруднення зафіксовано в Оболонському та Святошинському районах. Мешканцям рекомендували зачинити вікна, мінімізувати перебування на відкритому повітрі та стежити за офіційними повідомленнями щодо екологічної ситуації.

Наслідки ударів оцінюють екстрені служби, представники місцевої влади та профільні комунальні підприємства. Одночасно триває обстеження пошкоджених будівель, інженерної інфраструктури та логістичних об’єктів, які забезпечують роботу міста та області. Інформація про масштаби руйнувань продовжує уточнюватися.

З початку повномасштабної війни Київ і Київська область регулярно стають цілями комбінованих атак із застосуванням ракет різних типів і безпілотників. Після кожного масованого удару фахівці проводять перевірку стану критичної інфраструктури, транспортних вузлів, складських комплексів та промислових підприємств для оцінки ризиків подальшої експлуатації.

Контроль якості атмосферного повітря після великих пожеж здійснюють спеціалізовані служби, які вимірюють концентрацію небезпечних речовин. У разі виявлення перевищення допустимих показників органи влади можуть запроваджувати тимчасові рекомендації для населення щодо обмеження перебування на вулиці та використання засобів індивідуального захисту.

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