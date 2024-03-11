Масляна 2024: коли і як святкувати?

Масляна – це одне з найстаріших та найвеселіших свят українського народу, яке відзначається напередодні Великого посту. Це свято відзначають у останній тиждень перед Великим постом, коли дозволяється відпуститися від обмежень і смакувати масляні страви. У 2024 році Масляний тиждень розпочинається 11 березня, а закінчується 17 березня.

Головним символом Масляної є млинці – тонкі пляцки з тіста, які смажаться на багатьох масленицях. Їх обов’язково подають з медом, сиропом або іншими начинками. Також на святкування Масляної готують різноманітні страви з

маслом,

медом,

сиром

Вониі символізують родючість і достаток.

У цей час влаштовують різноманітні розваги та гуляння. На вулицях влаштовуються ярмарки, де можна придбати різноманітні смаколики та ремесла. Також проводяться різноманітні конкурси, забави та веселощі для дорослих і дітей.

Українці вітають один одного з Масляною, бажаючи радості, щастя та достатку. Це свято є символом прощання з зимою і зустрічі весни. Воно об’єднує людей у спільному святкуванні та надихає на нові початки.

Таким чином, Масляна – це свято радості, веселощів та сплоченості, яке дарує українцям можливість насолодитися смачними стравами, розвагами та спілкуванням з близькими та друзями.