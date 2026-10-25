Маск звинуватив Україну в порушенні правил Starlink

Ілон Маск звинуватив українських військових у порушенні правил використання супутникового інтернету Starlink для ударів безпілотниками. Водночас президент України Володимир Зеленський 24 жовтня заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, необхідній українським військовим, після більш ніж тижня обмежень. Про заяви Маска та Зеленського повідомило агентство Reuters.

Засновник SpaceX написав у соціальній мережі X, що комерційний сервіс Starlink не призначений для використання під час наступальних операцій із застосуванням ударних дронів. За його словами, минулого тижня компанія заблокувала можливість такого використання супутникової системи.

«Використання Starlink, цивільного комерційного сервісу, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися», — заявив Маск.

Він також розмежував комерційний Starlink і Starshield, який призначений для державних та військових потреб. За словами підприємця, правила використання Starshield визначає уряд США, тоді як комерційний сервіс перебуває під контролем SpaceX.

Маск назвав Starlink критично важливим для оборони України. Він заявив, що припинення роботи системи призвело б до негайного обвалу українського фронту, водночас наголосивши, що це його оцінка, а не погроза. Підприємець не навів доказів того, що українські військові порушували умови використання комерційного сервісу.

Увечері 24 жовтня Зеленський повідомив, що проблеми зі швидкістю супутникового зв’язку вдалося усунути. За його словами, відновлення почалося вночі, а вже вранці українські військові отримали необхідні показники з’єднання.

«Відновили роботу Starlink, Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість — як потрібно нам», — заявив президент.

Зеленський подякував американським партнерам, які долучилися до розв’язання проблеми. Він також наголосив на важливості стабільного супутникового зв’язку для фронтової логістики та протидії російським реактивним безпілотникам типу «Шахед».

Міністерство оборони України 24 жовтня підтвердило, що Starlink і Starshield забезпечують стабільне з’єднання під час руху обладнання зі швидкістю понад 400 км/год. Цей показник стосується швидкості переміщення терміналів, а не швидкості передавання даних через інтернет.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов заперечив можливість використання Starlink українськими військовими для ударів безпілотниками на середні та великі відстані. За його словами, дрони, які використовують такий зв’язок, зазвичай рухаються зі швидкістю 70–90 км/год. Через це запроваджені обмеження на роботу обладнання під час швидкого переміщення вплинули насамперед на інші військові завдання, зокрема застосування дронів-перехоплювачів.

Проблеми зі Starlink і Starshield почалися 14 жовтня. Термінали втрачали з’єднання під час руху зі швидкістю близько 160 км/год, що ускладнило виконання окремих бойових місій. Обмеження створили труднощі для підрозділів, яким потрібен безперервний супутниковий зв’язок під час переміщення техніки та використання безпілотних систем.

За інформацією Reuters, розпорядження про обмеження військового супутникового зв’язку надійшло з Білого дому. Водночас Маск і представники американської адміністрації публічно не взяли на себе відповідальності за запровадження цих заходів. Обставини ухвалення рішення та механізм погодження обмежень залишилися нез’ясованими.

Starlink працює на основі мережі супутників на низькій навколоземній орбіті й забезпечує доступ до інтернету в районах, де традиційна наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена. В Україні система стала одним із важливих засобів зв’язку під час повномасштабної війни, зокрема для військових підрозділів, які працюють у районах із порушеною телекомунікаційною інфраструктурою.

Starshield є окремим напрямом супутникових технологій SpaceX для державних замовників, зокрема оборонного сектору США. Різниця між двома системами має значення для визначення правил доступу та контролю над їхнім використанням. Відновлення стабільного з’єднання в Україні зменшує ризики для завдань, що залежать від роботи обладнання в русі, однак питання прозорості рішень щодо обмеження супутникового зв’язку залишається відкритим.