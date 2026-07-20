Маск заявив, що професія програміста може зникнути до кінця року
2026-20-07    39

Маск заявив, що професія програміста може зникнути до кінця року

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що професія програміста може кардинально змінитися або фактично втратити звичний вигляд уже до кінця 2026 року через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Таку оцінку він озвучив на тлі активного впровадження генеративних моделей у сферу розробки програмного забезпечення та дискусій про майбутнє ринку праці в ІТ.

За словами Маска, сучасні системи штучного інтелекту дедалі ефективніше виконують завдання, які ще кілька років тому вимагали участі програмістів. Йдеться не лише про написання окремих фрагментів коду, а й про створення повноцінних програм, тестування, пошук помилок, оптимізацію та автоматизацію процесів розробки. На його думку, темпи вдосконалення таких технологій можуть призвести до того, що потреба у традиційному програмуванні суттєво скоротиться вже найближчим часом.

Подібні оцінки останнім часом дедалі частіше звучать і від інших представників технологічної галузі. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше заявляв, що штучний інтелект поступово перебирає на себе значну частину рутинної роботи програмістів, хоча водночас створює попит на нові компетенції, пов’язані з проєктуванням, контролем та інтеграцією AI-рішень. Великі технологічні компанії вже використовують інструменти автоматичного написання коду у внутрішніх процесах розробки.

Водночас у галузі немає єдиної думки щодо швидкості таких змін. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей раніше попереджав, що розвиток штучного інтелекту здатен істотно змінити структуру зайнятості та вплинути на мільйони офісних працівників. Однак останнім часом він дещо скоригував свою позицію. На тлі підготовки компанії до можливого виходу на фондовий ринок Амодей заявив, що штучний інтелект може не лише витісняти окремі професії, а й розширювати обсяг роботи, яку виконують люди, підвищуючи їхню продуктивність.

Аналітики звертають увагу, що генеративний штучний інтелект уже став важливою частиною програмної індустрії. AI-асистенти здатні генерувати код різними мовами програмування, аналізувати великі програмні проєкти, створювати документацію та пропонувати рішення технічних проблем. Це дозволяє скорочувати час розробки, однак остаточна відповідальність за архітектуру, безпеку та якість програмних продуктів поки що залишається за людьми.

Експерти ринку праці вважають, що найближчими роками професія програміста не зникне повністю, однак її зміст може суттєво змінитися. Зростатиме попит на спеціалістів, які працюють із системами штучного інтелекту, перевіряють результати їхньої роботи, розробляють складні програмні архітектури та відповідають за кібербезпеку. Водночас частина базових завдань, які нині виконують молодші розробники, може бути автоматизована.

Дискусія про вплив штучного інтелекту на зайнятість активізувалася після появи нових поколінь мовних моделей, які демонструють високі результати у створенні програмного коду. Багато компаній уже переглядають підходи до найму, поєднуючи роботу інженерів із використанням AI-інструментів. На цьому тлі заяви керівників найбільших технологічних компаній дедалі більше впливають на очікування інвесторів, роботодавців і самих працівників ІТ-сектору.

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