Маск відмовився від зустрічі із Зеленським у США

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням про особисту зустріч для обговорення можливого використання супутникової системи Starlink у новому форматі, однак мільярдер відхилив запрошення. Про це повідомило американське видання The Atlantic із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За інформацією співрозмовників видання, тема зустрічі була пов’язана з пошуком додаткових можливостей для посилення оборонних спроможностей України.

За даними The Atlantic, українська сторона запропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа розглянути можливість використання Starlink для підтримки ударів по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на території Росії. Видання зазначає, що така ініціатива розглядалася як один із варіантів компенсації нестачі ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot напередодні зимового періоду, коли ризик масованих ударів по енергетичній інфраструктурі традиційно зростає.

У матеріалі зазначається, що чинні обмеження передбачають використання Starlink українськими силами переважно в межах території України. Київ, за інформацією джерел The Atlantic, запропонував розширити можливості застосування супутникового зв’язку для операцій проти мобільних пускових установок, які можуть змінювати місце розташування та використовуються для запуску балістичних ракет.

The Atlantic також повідомляє, що Дональд Трамп не надав остаточної відповіді щодо цієї пропозиції. За словами співрозмовників видання, американський президент заявив, що обговорить питання безпосередньо з Ілоном Маском. Водночас будь-яких офіційних рішень щодо зміни правил використання Starlink або схвалення відповідної ініціативи станом на момент публікації матеріалу не оголошувалося.

За інформацією видання, Зеленський прагнув особисто представити свій план Маску, однак зустріч так і не відбулася. Один із учасників переговорів повідомив The Atlantic, що керівник SpaceX відмовився від запрошення. Сам Маск публічно не коментував ці повідомлення, а SpaceX не оприлюднювала офіційної позиції щодо інформації, наведеної у статті.

Starlink із початку повномасштабної війни став одним із ключових елементів супутникового зв’язку для українських військових, державних структур та критичної інфраструктури. Водночас питання використання мережі у бойових операціях неодноразово ставало предметом дискусій між SpaceX, американською владою та українською стороною. Компанія раніше заявляла, що окремі обмеження були запроваджені для недопущення ескалації конфлікту.

SpaceX розгорнула мережу Starlink як глобальну систему супутникового інтернету, що працює завдяки тисячам низькоорбітальних супутників. Система використовується у десятках країн світу для цивільного, комерційного та державного зв’язку. У воєнних умовах її застосування привернуло особливу увагу через здатність забезпечувати стійкий зв’язок навіть у районах із пошкодженою наземною інфраструктурою, а рішення щодо функціонування сервісу можуть впливати на оперативні можливості користувачів.