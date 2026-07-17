Маша Полякова — українська блогерка, співачка, модель і старша донька народної артистки України Олі Полякової. Вона стала відомою ще в підлітковому віці завдяки появам разом із матір’ю на телебаченні, а згодом почала розвивати власну кар’єру в соціальних мережах, музиці та моделінгу. Останніми роками Маша активно веде Instagram і TikTok, бере участь у творчих проєктах та навчається за кордоном. Її життя регулярно привертає увагу українських медіа, а особисті новини часто стають предметом обговорення в соцмережах. Попри популярність матері, блогерка неодноразово заявляла про бажання будувати власний професійний шлях.

Біографія

Марія (Маша) Полякова народилася 2 березня 2005 року в Києві. Вона є старшою донькою української співачки Олі Полякової та бізнесмена Вадима Полякова. У родині також виховується молодша сестра Аліса Полякова.

З дитинства Марія займалася музикою, вокалом, танцями та брала участь у фотосесіях. Вона неодноразово з’являлася разом із матір’ю на концертах, телевізійних шоу та публічних заходах, завдяки чому стала впізнаваною ще до початку власної кар’єри.

У підлітковому віці Маша почала активно розвивати власні сторінки у соціальних мережах. Її контент присвячений моді, подорожам, навчанню, повсякденному життю та творчості. Згодом вона почала працювати як інфлюенсерка, співпрацюючи з брендами одягу, косметики та аксесуарів.

У 2021 році Маша стала учасницею музичного гурту Sherlock Blonde, який створили молоді виконавиці. Колектив випустив кілька композицій, однак широкого комерційного успіху проєкт не здобув.

Після початку повномасштабної війни родина певний час перебувала за кордоном. Згодом Марія вступила до одного з вищих навчальних закладів у США, де продовжила навчання. Вона періодично ділиться подробицями студентського життя та адаптації до нового середовища у своїх соціальних мережах.

Окрім блогерської діяльності, Маша бере участь у фотозйомках, модних проєктах та підтримує творчі ініціативи матері. Водночас вона продовжує розвивати власний публічний бренд незалежно від кар’єри Олі Полякової.

Цікаві факти

Донька відомої співачки

Популярність Марії значною мірою сформувалася завдяки публічності її матері, однак із часом вона сформувала власну аудиторію у соціальних мережах і стала самостійною медійною особою.

Навчання у США

Після закінчення школи Маша вступила до американського університету. Вона неодноразово розповідала про особливості навчального процесу, студентський побут і життя за океаном.

Кар’єра в соцмережах

Марія активно веде Instagram і TikTok, де публікує фото, відео, огляди образів, кадри з подорожей та повсякденного життя. Саме блогерська діяльність нині є одним із головних напрямків її роботи.

Музичні експерименти

Участь у гурті Sherlock Blonde стала першою серйозною спробою розпочати музичну кар’єру. Після завершення активності колективу Маша продовжила працювати над власними творчими проєктами.

Особисте життя

Особисте життя Марії неодноразово ставало предметом уваги таблоїдів. Вона публікувала фотографії з хлопцями та відкрито розповідала про стосунки, однак офіційної інформації про шлюб чи дітей немає.

Відповіді на питання про персону

Хто така Маша Полякова?

Маша Полякова — українська блогерка, інфлюенсерка, модель і співачка. Вона є старшою донькою Олі Полякової та відома активною присутністю у соціальних мережах. Також Марія брала участь у музичних і телевізійних проєктах.

Скільки років Маші Поляковій?

Марія народилася 2 березня 2005 року. Її актуальний вік залежить від поточної дати. День народження блогерка регулярно відзначає у колі родини та друзів.

Де навчається Маша Полякова?

Після завершення школи Марія вступила до вищого навчального закладу у США. Вона розповідала про навчання, адаптацію до американської системи освіти та життя за кордоном у своїх соціальних мережах.

Хто батьки Маші Полякової?

Її мати — співачка Оля Полякова, а батько — бізнесмен Вадим Поляков. Родина неодноразово з’являлася разом у телевізійних проєктах, інтерв’ю та на публічних заходах.

Чи заміжня Маша Полякова?

Станом на липень 2026 року офіційної інформації про шлюб Марії Полякової немає. У відкритих джерелах також відсутні підтверджені дані про наявність дітей. Публічно вона лише розповідала про окремі романтичні стосунки.