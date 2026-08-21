«Маша і Ведмідь»: мультсеріал потрапив під санкції в Україні

Президент Володимир Зеленський 20 серпня запровадив санкції проти п’яти громадян Росії та чотирьох організацій, пов’язаних зі створенням і поширенням мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Рішення стосується, зокрема, студії «Анімаккорд», яка є автором серіалу, а також людей, причетних до його виробництва та дистрибуції. В українських офіційних документах продукт названо таким, що поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, і становить загрозу національній безпеці.

Обмеження введено рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке глава держави ввів у дію відповідним указом. За даними українських ЗМІ, санкції розраховані на 10 років. До переліку потрапили засновник і генеральний директор «Анімаккорд», автор сценарію, режисер і продюсер серіалу, його співавтор, який сплачує кошти до російського бюджету, а також власник прав на мультфільм.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявляв, що «Маша і Ведмідь» може використовуватися як інструмент російської пропаганди та «м’якої сили», орієнтований на дитячу аудиторію. У липні ЦПД рекомендував застосувати санкції не лише до мультсеріалу, а й до студії «Анімаккорд».

Коваленко пояснював, що, на його думку, метою такого контенту є формування у дітей певного уявлення про Росію. Він також заявляв про необхідність очищення інформаційного простору від російського продукту та стверджував, що відповідні кроки підтримують міжнародні партнери, зокрема представники Великої Британії. Ці твердження є позицією керівника ЦПД і не є самостійним доказом впливу мультсеріалу на політичні уподобання дітей.

Питання щодо «Маші і Ведмедя» в Україні порушували не вперше. Ще у 2017 році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та інші державні структури отримували звернення з вимогами обмежити трансляцію серіалу через можливі пропагандистські елементи. Одним із приводів для критики стала серія, в якій головна героїня використовує головний убір із радянською символікою, який критики пов’язували з естетикою НКВС.

У 2025 році тема знову отримала суспільний резонанс. Національна поліція підтвердила наявність зв’язків мультсеріалу з Росією та закликала розглянути питання застосування санкцій. За даними «Української правди», у серпні 2025 року YouTube-канал із «Машею і Ведмедем» очолював рейтинг найпопулярніших дитячих каналів серед української аудиторії.

Окремий міжнародний контекст з’явився влітку 2026 року. Близько 50 британських депутатів із шести політичних сил звернулися до міністра культуры Великої Британії Лізи Нанді із закликом перевірити возможность припинення показу серіалу на стримінгових платформах. Парламентарі також звернули увагу на епізоди із радянською військовою символікою та заявили, що мультсеріал може нормалізувати радянську військову естетику для молодої міжнародної аудиторії.

Українські санкції спрямовані не на абстрактну заборону персонажів мультсеріалу, а на конкретних фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із його створенням та поширенням. Застосування таких обмежень створює правові підстави для блокування пов’язаних із підсанкційними суб’єктами активів та інших операцій у межах українського законодавства. Водночас практичний масштаб обмеження доступу до контенту залежатиме від подальшого застосування санкційних механізмів та роботи цифрових платформ.