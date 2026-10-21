Марина Поплавська: біографія та цікаві факти про акторку «Дизель Шоу»

Марина Поплавська — українська акторка, комікеса, педагогиня та учасниця гумористичного проєкту «Дизель Шоу». Вона здобула популярність завдяки виступам у команді КВК «Дівчата з Житомира», а згодом стала однією з упізнаваних артисток телевізійного гумору. До роботи на телебаченні Поплавська понад два десятиліття викладала українську мову та літературу в Житомирі. Її сценічний образ вирізнявся характерним голосом, самоіронією та ролями матерів, дружин і тещ у комедійних сценках. Життя акторки обірвалося 20 жовтня 2018 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині, однак її виступи продовжують переглядати глядачі.

Біографія

Марина Францівна Поплавська народилася 9 березня 1970 року в Новограді-Волинському Житомирської області. Після закінчення школи вона вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, де навчалася на філологічному факультеті. За фахом була пов’язана з українською мовою та літературою.

Після здобуття освіти Поплавська працювала вчителькою. Спочатку викладала у Житомирській школі №26, а згодом перейшла до школи №33. Загалом педагогічна діяльність тривала понад 20 років. Окрім уроків, вона займалася шкільною творчістю та керувала драматичним гуртком. Навіть після того, як її почали впізнавати на телебаченні, акторка певний час поєднувала роботу в школі з виступами й зніманнями. У 2017 році вона залишила викладання через щільний графік.

Важливим етапом у її творчій біографії став 1993 рік, коли Поплавську запросили до команди КВК «Дівчата з Житомира». Колектив виступав у гумористичних змаганнях і поступово здобув ширшу аудиторію. Команда брала участь у фестивалі «Голосящий КиВиН» у Юрмалі, де відзначилася, зокрема, у 1997 та 2011 роках. Поплавська була однією з ключових учасниць колективу, а згодом виконувала також організаційні й продюсерські функції.

У 2004 році акторка дебютувала в кіно у стрічці «Чотири любові». Пізніше з’явилася в проєктах «Повернення блудного чоловіка» та «Дні надії». Її фільмографія також включає телевізійні комедійні роботи, серед яких серіали «На трьох», «Країна У» та «Як гартувався стайл». Найбільшу популярність у кіно й на телебаченні Поплавська здобула завдяки комедійним ролям, у яких могла використовувати виразну манеру мовлення та сценічну харизму.

У 2015 році вона долучилася до створення «Дизель Шоу» — гумористичного проєкту, що поєднував сценічні номери, побутові історії та сатиричні замальовки. У програмі Поплавська часто грала впізнаваних персонажів із сімейного життя: матір, дружину або тещу. Її виступи стали однією з помітних складових шоу, а сама акторка отримала широку аудиторію за межами Житомира.

20 жовтня 2018 року Поплавська загинула в ДТП на трасі Київ — Чоп поблизу села Мила Київської області. Автобус, у якому їхали учасники «Дизель Шоу», зіткнувся з вантажівкою. Аварія забрала життя акторки; інші пасажири автобуса зазнали травм. Після трагедії колеги Поплавської розповідали про неї в інтерв’ю та згадували спільну роботу. 2018 року акторку посмертно нагородили орденом «За заслуги» III ступеня, а також присвоїли звання почесної громадянки Житомира.

Цікаві факти

Поплавська не залишала школу одразу після телевізійного успіху. Навіть коли гумористичні виступи й знімання стали важливою частиною її життя, вона продовжувала викладати. Такий графік поєднував дві різні професійні сфери — освіту й сценічне мистецтво.

Вона була пов’язана з КВК не лише як виконавиця. Поплавська стала однією з найвідоміших представниць команди «Дівчата з Житомира» та брала участь у розвитку колективу. Її діяльність охоплювала не тільки сценічні виступи, а й організаційну роботу.

Найвідоміші телевізійні образи були пов’язані з повсякденним життям. У «Дизель Шоу» акторка часто втілювала персонажів, знайомих аудиторії з побутових ситуацій. Комедійний ефект створювали інтонація, реакції героїні та впізнавані сімейні конфлікти.

Особисте життя Поплавська не робила центральною темою публічності. У доступних біографічних матеріалах найбільше уваги приділено її педагогічній роботі та творчій кар’єрі. Надійно підтверджених відомостей про чоловіка чи дітей у загальнодоступних біографіях недостатньо, тому стверджувати, що акторка була одружена або мала дітей, без додаткових доказів не варто.

Після загибелі колеги продовжили вшановувати її пам’ять. Після аварії учасники «Дизель Шоу» давали інтерв’ю, у яких згадували Поплавську та обставини трагедії. Її ім’я залишилося пов’язаним із розвитком українського телевізійного гумору, а записи виступів і далі доступні глядачам.

Відповіді на питання про Марину Поплавську

Ким була Марина Поплавська?

Марина Поплавська — українська акторка, комікеса та педагогиня. Вона стала відомою завдяки команді КВК «Дівчата з Житомира» й участі в «Дизель Шоу». Також знімалася в кіно та телевізійних серіалах. До завершення педагогічної кар’єри багато років викладала в Житомирі.

Коли й де народилася Марина Поплавська?

Акторка народилася 9 березня 1970 року в Новограді-Волинському Житомирської області. Освіту здобула в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Після навчання працювала вчителькою української мови та літератури. Значна частина її професійного життя була пов’язана з Житомиром.

У яких проєктах знімалася Марина Поплавська?

Широкій аудиторії вона відома передусім завдяки «Дизель Шоу» та команді «Дівчата з Житомира». У кіно Поплавська дебютувала у 2004 році у стрічці «Чотири любові». Серед інших її робіт — «Повернення блудного чоловіка», «Дні надії», «На трьох» і «Країна У». У цих проєктах вона переважно виконувала комедійні ролі.

Чи була Марина Поплавська одружена та чи мала дітей?

Відомості про приватне життя акторки в надійних відкритих джерелах обмежені. Біографічні матеріали зосереджуються переважно на її роботі в школі, КВК, кіно та «Дизель Шоу». Без підтверджених даних не можна достовірно стверджувати, чи була вона одружена та чи мала дітей. Тому ці обставини не варто подавати як установлені факти.

Коли загинула Марина Поплавська?

Акторка загинула 20 жовтня 2018 року в дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Мила на Київщині. Автобус із командою «Дизель Шоу» зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ — Чоп. Поплавській було 48 років. Після її смерті акторку посмертно нагородили орденом «За заслуги» III ступеня та присвоїли звання почесної громадянки Житомира.