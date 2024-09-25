Марина Безрукова з Агентства оборонних закупівель “нагріла руки” на БПЛА?
2024-25-09    85

Марина Безрукова з Агентства оборонних закупівель “нагріла руки” на БПЛА?

Війна в Україні змушує розбудовувати життя не лише пересічних українців. Неабияк дісталося і бізнесу. Тепер компанії, які раніше торгували зерном та продуктами, перекваліфікувалися на виробничі бази з виготовлення БПЛА, пише видання Парламент.

Також видання зазначає наступне: “Одним із постачальників дронів для ЗСУ є одеський виробник БпЛА “Джміль-4.5.0” “Севлюш Авіа”. Компанія успішно постачала дрони протягом усього 2023 року, до моменту, коли директора департаменту військово-технічної політики МОУ Тоомаса Накхура не усунули з посади через обвинувачення в корупції на 1,5 млрд доларів. Останній затвердив технічну документацію компанії, яка дозволила їй постачати дрони. Однак пізніше власник компанії Сергій Андрійович Юхимович вирішив раптово змінити юрособу.

Так, компанія “Ясно 2022”, яка раніше не займалася виробничою діяльністю, а торгувала кормами для тварин, і не отримувала гарного прибутку, але на рахунку якимось дивним чином мала 2,8 млн грн, на початку 2024 року купила права на випуск БпЛА “Джміль-4.5.0”.

Організувавши нове підприємство, Юхимович продовжив спроби наживатися на постачанні дронів, про що свідчать комерційна пропозиція, де ціна за одиницю товару значно перевищує фактичну вартість виробництва. Загальна вартість завищення становить 1 млрд. грн.

Незважаючи на кричущий корупційний факт, директор Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова схвалила закупівлю БпЛА у ТОВ “Ясно 2022”.

Примітно, що БпЛА “Джміль-4.5.0” розробив Дмитро Холявко, який також є директором ТОВ “Севлюш Авіа”, а з нещодавно часу, ймовірно, і ТОВ “Ясно 2022”. До речі, Холявко навіть створив школу з навчання пілотів-випробувачів на “Джміль-4.5.0″. Два тижні навчання коштуватимуть 15 тис. грн, проте, судячи з відгуків, за ці гроші з вами не буде інструктора, а на всіх пілотів видається єдиний тренувальний дрон 4 дюйми та один пульт на всіх. Після закінчення так званих курсів вам буде видано сертифікат про проходження з відмінними відмітками, але з нульовими знаннями”.

Марина Безрукова
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