Марина Барсук: звідки у простого судді розкішний автопарк?
2024-04-05    195

Марина Барсук: звідки у простого судді розкішний автопарк?

Звільнення пана Смирнова, який курирував в ОП судову систему, запустило процес кадрових змін керівного складу українських судів. Про це, як повідомляє Антикор, експерт Олег Постернак повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі “Фейсбук”. Видання зазначає, що цей процес зачепить зокрема й суддю Північного апеляційного господарського суду Марину Барсук.

“Перегони за посадами вже почалися, керівні посади можуть очолити вкрай неоднозначні діячі! Найближчими тижнями в інформаційний простір будуть злиті тонни компромату, опубліковані розслідування і матеріали, які будуть принижувати одних і звеличувати інших суддів. Декларації 2023 року стануть основним джерелом компромату і скандалів!” – пише Постернак.

“Зокрема, суддя Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук дуже прагне очолити судовий орган, в якому служить. Призначення Марини Барсук буде дуже доречним її чоловікові, адвокату Віктору Барсуку, який готовий добре витратиться на кар’єрне зростання дружини. Марина з чоловіком живуть красивим лакшері життям. У своїй декларації Марина Барсук не задекларувала жодної нерухомості, але повідомила про сотні тисяч спільних із чоловіком заощаджень у євро, швейцарських франках і гривнях. Особливо виділяється задекларований парк елітних автомобілів MERCEDES-BENZ S580/2021, G63AMG/2019, S600/2009, EQV/2021, якими може користуватися Марина Барсук”,  – припускає Олег Постернак, згідно з наявними у відкритому доступі деклараціями суддів за 2023 рік.

Найпомітнішим скандалом, у який потрапила Марина Барсук, був її спільний із чоловіком похід на день народження олігарха Павла Фукса у 21-му році, акцентує експерт. 

“Показово, що компанії Фукса на той момент мали судові позови в Північному апеляційному господарському суді, де працює Марина Барсук. Інтереси Фукса в суді представляв Віктор Барсук. Це не перші подібні обставини де юр. фірма Барсука вигравала в суді, де працює його дружина. Таким епізодом, так само, був скандал із судом щодо Полтавського ГЗК, де Барсук діяв в інтересах Коломойського і російської кримінально-фінансової групи Бабакова. Жодних конфліктів інтересу сімейство Барсуків у цьому не вбачає”, – повідомив Олег Постернак.

Марина Барсук
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