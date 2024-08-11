Марина Барсук та Віктор Барсук – корумповане судове подружжя, – пишуть ЗМІ
2024-11-08    319

Марина Барсук та Віктор Барсук – корумповане судове подружжя, – пишуть ЗМІ

Марина Анатоліївна Барсук – суддя, що любить розкішне життя. А допомагає їй у досягненны цыэъ мети — адвокат і за сумісництвом “чарівник” юридичних справ Віктор Барсук. Про це пише видання Проблематик.

Далі видання зазначає наступне: “Марина Барсук мріє очолити південний апеляційний господарський суд. І як це зручно для її чоловіка, адвоката Віктора Барсука, який готовий вкласти “деякі” кошти в кар’єрне зростання своєї дружини. Адже навіщо декларувати нерухомість, коли можна задекларувати парк елітних автомобілів, включаючи MERCEDES-BENZ S580/2021, G63AMG/2019, S600/2009 та EQV/2021? До того ж, навіщо вказувати нерухомість, якщо можна просто не вказати? Геніально, чи не так?

Невже, ​​жодних конфліктів інтересів немає у тому, що чоловік адвокатує у судах, де дружина судить? Це, мабуть, просто збіг. Як і їхні лакшері стиль життя, задекларовані сотні тисяч євро та франків, і все це на одну суддівську зарплатню! Це просто магія, гідна Девіда Копперфільда.

Родина Барсуків мала кілька яскравих епізодів. Наприклад, у 2021 році вони були помічені на дні народження олігарха Павла Фукса, що, звичайно, не дивно, адже Віктор Барсук представляв інтереси Фукса у суді, де працювала Марина Барсук. Такі сімейні узи! Але чи не варто поставити запитання: чи не порушує це елементарні етичні норми? Можливо, настав час розглянути питання про позбавлення ліцензії такого адвоката, який вирішує всі питання через свою дружину-суддю?

Ще був скандал навколо Полтавського ГЗК, де Барсук діяв на користь Коломойського та російської кримінально-фінансової групи Бабакова. Але це все дрібниці, адже для справжніх професіоналів немає конфліктів інтересів. Попри всі ці факти Марина Барсук продовжує давати інтерв’ю, в яких розповідає про покращення бізнес-клімату в Україні. Звичайно, з таким рівнем життя можна легко говорити про “прозорість” і “чистоту” судової системи. Але чи не варто громадськості замислитись: чи не приховує така “прозорість” справжнього стану речей у нашій судовій системі?

Віктор Барсук – не просто адвокат, а постать із значним послужним списком. Його адвокатська діяльність охоплює широкий спектр справ, включаючи корпоративні суперечки, захист інтересів великих бізнесменів та навіть політичних діячів. Барсук відомий своїм умінням знаходити “сірі зони” у законодавстві та успішно використовувати їх для захисту інтересів своїх клієнтів. Серед його клієнтів можна знайти відомих олігархів, міжнародні компанії та навіть представників політичної еліти.

Особливо активно почав заробляти за президентства Петра Порошенка, працюючи на Олександра Грановського, куратора юридичної сфери від Порошенка. Віктор Барсук був «чорним юристом», який займався технічною реалізацією безлічі сумнівних справ. Грановський, формально будучи депутатом, практично не з’являвся у Раді, проводячи свої ділові зустрічі у дорогих ресторанах Києва. Він координував діяльність Барсука, який у свою чергу завдяки «ручним» суддям вигравав більшість юридичних воєн.

Віктор Барсук та його партнер з адвокатського об’єднання «EQUITY» Олег Малиневський застосовували рейдерські схеми, організовуючи подання однакових позовів до різних судів, щоб обрати “правильного” суддю. Серед їхніх гучних справ – представлення інтересів компаній у скандальних тендерах, захист інтересів бізнесменів та політиків, а також рейдерські захоплення великих об’єктів нерухомості, таких як ТРЦ Sky Mall та бізнес-центр «Горизонт-Парк».

Також вони представляли інтереси колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у крадіжці понад два мільярди гривень. У цій справі Барсук навіть супроводжував Насірова до суду на ношах, зображуючи його немічним.

Одним із найвідоміших випадків, коли Барсук “кинув” клієнта, був випадок із власником групи компаній «Автоінвестбуд» Дмитром Святашем. Барсук, як адвокат «АІС», допомагав Грановському заволодіти активами компанії. За аналогічною схемою було програно серію судів ПАТ «Автокраз», що потрапив у сферу інтересів Грановського.

Історія сім’ї Барсук – це лише вершина айсберга, і нам ще багато доведеться дізнатися про справжній стан речей у судовій системі України”.

Marina Barsuk: where does a simple judge have a luxurious car fleet?
Віктор Барсук, Марина Анатоліївна Барсук
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