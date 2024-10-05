Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ

Члени сім’ї працівниці Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук, схоже, стали… доларовими мільйонерами.

Ось, що про це пишуть ЗМІ:

“Марина Барсук до 2021 року носила прізвище Дідиченко, й її можна назвати однією з найвідоміших суддів України. На рівні не меншому, ніж, скажімо, сумнозвісний голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Зіркою вона стала завдяки своїй згідливості та вмінню ухвалювати рішення на користь того, хто більше платить. Зараз жінка працює в Північному апеляційному господарському суді, хоча її кар‘єра могла і повинна була скінчитись ще у 2015 році.

У той час журналісти знайшли аудіозаписи, на яких народний депутат Сергій Алєксєєв обговорює зі своєю помічницею суми в тисячі доларів для судді Дідиченко за винесення правильного рішення у справі відносно «Укрсоцбанку». Рішення врешті-решт було ухвалено саме таке, яке було вигідне для нардепа, а суддя, попри скандал, не отримала жодного покарання.

Тандем судді Дідиченко та депутата Алєксєєва продовжився у 2016 році, коли останній хотів прибрати до рук будівлю «Хімнафтомашпроєкту» на бульварі Лесі Українки в Києві. Йшлося про приміщення загальною площею 6 049 кв. м, яке належало підприємству за іпотечним договором. Судовий спір розглядала колегія з рідного для Марини Дідиченко Північного апеляційного господарського суду.

За неймовірним збігом обставин у 2019-2020 роках батько Марини Дідиченко – Анатолій Яковенко, який тривалий час працював в Генеральній прокуратурі України, був помічником того самого народного депутата Сергія Алєксєєва – на платній основі.

Але не тільки роботою з нардепом Алексєєвим відома суддя Марина Дідиченко. Куди більшої слави їй приніс суд у справі щодо права власності на Полтавський ГЗК з боку корпорації олігарха Костянтина Жеваго. Тривалий час чотири офшорні компанії, які пов’язували з Ігорем Коломойським та Павлом Фуксом, намагались відсудити ГЗК у Жеваго, й у 2021 році суддя Дідиченко винесла рішення не на користь власника яхти із неприємною літерою Z на палубі.

Комізм ситуації полягає у тому, що в 2021 році Марина Дідиченко вийшла заміж за адвоката Віктора Барсука, який багато років працював в юридичній фірмі FCLEX, що обслуговувала Жеваго. Виходить, що дружина й чоловік начебто стояли по різні боки від олігарха. Принаймні напочатку подружнього життя.

Ще більшого драматизму ситуації додає те, що до Дідиченко Віктор Барсук був одружений з народною депутаткою від партії «Батьківщина» Анжелікою Лабунською. Вона понад 20 років співпрацює з власником корпорації Ferrexpo Костянтином Жеваго. Він же тривалий час був головним спонсором партії Юлії Тимошенко.

Чи посприяло розлучення Віктора Барсука та Анжеліки Лабунської його ненависті до Жеваго – сказати важко. Тим не менш нова дружина адвоката – суддя Марина Дідиченко, яка взяла його прізвище, займається розглядом справ, які точно не йдуть на користь олігарху. Зокрема, у 2021 році підсанкційний бізнесмен Павло Фукс через компанію ФК «Інвестохіллс Веста» став скуповувати борги різних підприємств. Одним з них виявився відомий виробник шин «Росава», чиї потужності розташовані в Білій Церкві Київської області. «Росава» належала Костянтину Жеваго, й саме суддя Марина тепер вже Барсук була в числі суддівської колегії, яка розглядала справу Фукса проти Жеваго.

За збігом обставин Павло Фукс у 2021 році був в числі гостей на весіллі судді Марини Барсук та адвоката Віктора Барсука. Як «алаверди» згодом подружжя було запрошене на ювілей Фукса в стилі венеційського карнавалу в Конча-Заспі.

Адвокат Віктор Барсук відомий не менше за свою дружину-суддю. В часи президентства Петра Порошенка він входив у юридичний пул, який обслуговував народного депутата Олександра Грановського. Нардеп навіть користувався автівками, які належали близьким до Барсука особам. Грановський тоді нажив слави «смотрящого» за прокуратурою, тож очевидно, що Віктор Барсук був вхожий до прокурорських кабінетів.

Депутат Олександр Грановський та адвокат Віктор Барсук

Нагадаємо, батько судді Марини на той час Дідиченко – Анатолій Яковенко – багато років працював в Генеральній прокуратурі. Остання його посада у 2019 році – заступник начальника Департаменту – начальник управління нагляду за додержанням законів у місцях попереднього ув’язнення. Ймовірно, що саме прокурорські коридори могли звести разом Марину Дідиченко і Віктора Барсука.

Анатолій Яковенко непогано «напрацювався» в Генпрокуратурі, адже за час роботи розжився двома будинками в елітному Обухівському районі та чотирма квартирами в Києві. Зараз він займається розведенням риби й орендує велике водосховище в Кіровоградській області. Його дружина і, відповідно, мати судді Марини Барсук – Антоніна Яковенко тривалий час володіла рибним магазином «Дон маре» на столичному Харківському масиві. Також вона керує компанією «Щедрий дачник» і водночас є директоркою приватного закладу освіти «Матусина школа» на Оболоні в Києві.

В декларації Марини Барсук, окрім квартир, гаражів та численних авторських прав на ім’я чоловіка Віктора Барсука, можна побачити новенький будинок, загальною площею 222 квадратних метри. Йдеться про нерухомість у котеджному містечку «Коник». Закрита територія, вихід до озера, ландшафтний дизайн – словом, київський Беверлі-Гіллз. Цей будинок разом із земельною ділянкою був придбаний у листопаді 2023 року, на другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Котеджне містечко «Коник», де проживає суддя Марина Барсук

Марина Барсук має двох дітей від попередніх стосунків. Молодший з них – Вадим Дідиченко проживає у Лондоні. У соцмережі LinkedIN син судді вказує, що отримував освіту в лондонському Albemarle Independent College.

Вартість навчання на рік в цьому коледжі становить 27 000 фунтів. Хлопець навчався за програмою А-level та обрав для себе три основні предмети – економіка, математика та географія.

У 2023 році син судді Марина Барсук Вадим Дідиченко нетривалий час працював менеджером у компанії Alpha Capital Education, а цього року встиг потрудитись в юридичні фірмі Equity, партнером у якій був чоловік судді, адвокат Віктор Барсук.

Не зайвим буде згадати, що саме у Лондоні зараз проживає підсанкційний російсько-український олігарх Павло Фукс, з яким водять дружбу Барсуки.

Судячи з декларації Марини Барсук, родина оплачує проживання сина в Лондоні не з останніх коштів. Адже тільки готівки у судді майже пів мільйона гривень та 45 тисяч доларів.

Її чоловік, адвокат Віктор Барсук – доларовий мільйонер, адже він має готівкою 600 000 доларів, 500 000 євро, 350 000 швейцарських франків та 2 млн гривень. Адвокатська робота, судячи з вказаних сум, є напрочуд прибутковою. Особливо, якщо згадати, з якими клієнтами працює Віктор Барсук. За даними ЗМІ, щонайменше з 2021 року він працює в офісі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Доповнив статки родини у 2023 році свекор судді Микола Барсук. Він подарував подружжю певну річ чи майно, вартістю 20 млн гривень.

У 2023 році інформаційне поле розірвала шокуюча новина про рекордний хабар, на якому зловили голову Верховного Суду Всеволода Князєва. За даними НАБУ і САП, Князєв разом із іншими суддями отримали 1,8 млн доларів від Костянтина Жеваго за ухвалення рішення на його користь. Йдеться якраз про ту справу по Полтавському ГЗК, яку свого часу розглядала суддя Марина тоді ще Дідиченко.

Історія зв’язків суддівсько-адвокатської родини Барсуків – це яскравий приклад того, якою судова система бути не повинна. Важко собі уявити, щоб десь, наприклад, у Лондоні суддя запрошувала на своє весілля бізнесмена, справи якого веде в суді. Також складно зрозуміти, як український адвокат та колишній чоловік народної депутатки міг заробити понад 1 млн доларів, не маючи жодного бізнесу, а виключно за рахунок адвокатської практики.

У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, суддя Марина Барсук звернулась до Вищої ради правосуддя з заявою про тиск та втручання в її діяльність. Суддю обурили численні публікації про її зв’язки з олігархами та яскравий спосіб життя. Марина Барсук жалілась, що в матеріалах ЗМІ її називають «кишеньковою суддею» та «подружкою олігархів». На її думку, твердження «судді, пов’язані з олігархом» та «… у них (суддів) є певний зв’язок з певними особами, зацікавленими в результаті розгляду справи…» необґрунтовані та не містять посилання на докази, на підставі яких можна було б дійти таких висновків.

Доказів цьому насправді більш, ніж достатньо – присутність олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського на суддівсько-адвокатському весіллі. Розгляд справ, в яких вони ж є зацікавленими особами. Зрештою, робота чоловіка на одного з цих олігархів. Чи можна з таким багажем розраховувати на те, що Марина Барсук як суддя не матиме конфлікту інтересів і ухвалюватиме рішення незаангажовано? З великою долею вірогідності – ні. Чи можна пов’язати зростання статків родини Барсуків з тими, з ким вони водять дружбу і в чиїх інтересах працюють? Ймовірно – так.

І ця ситуація має насторожити не тільки Вищу раду правосуддя, але й правоохоронні органи, які суддю Князева зловили на хабарі, але чомусь заплющують очі на багаторічну співпрацю родини Барсуків із бізнесменами та олігархами”.

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