Marvel без Монеточки: в Україні змінили версію нового «Людини-павука»

В українській версії нового фільму Marvel «Людина-павук: Абсолютно новий день» вилучили сцену, в якій звучить композиція російської співачки Монеточки. Про це стало відомо після звернення глядачів до мережі кінотеатрів «Планета Кіно», де повідомили, що дистриб’ютор підготував для українського прокату окрему редакцію стрічки без цього епізоду. Зміни не впливають на сюжет чи тривалість фільму.

Інформація про використання пісні Монеточки з’явилася після перших міжнародних показів картини. У титрах фільму зазначено композицію «Монополія», авторами якої є співачка Єлизавета Гирдимова, відома під сценічним ім’ям Монеточка, та її чоловік і продюсер Віктор Ісаєв. Пісня звучить у сцені, де герой Тома Голланда відвідує штаб-квартиру Нових месників на Брайтон-Біч, яку очолює персонаж Олени Бєлової у виконанні Флоренс П’ю. Сам епізод триває лише кілька секунд.

Після появи інформації про використання композиції російської артистки українські глядачі почали звертатися до кінотеатрів із запитаннями щодо локальної версії стрічки. У «Планеті Кіно» повідомили, що отримали офіційне роз’яснення від українського дистриб’ютора B&H Film Distribution: відповідний фрагмент повністю вилучений із копії, яка демонструватиметься в українських кінотеатрах. Водночас сама компанія B&H Film Distribution утрималася від додаткових коментарів.

Згодом факт редагування української версії підтвердили також у листуванні з російським виданням Meduza. Там зазначили, що кінотеатри не мають технічної можливості самостійно змінювати зміст фільмів і демонструють виключно ті копії, які отримують від офіційного дистриб’ютора. За словами співрозмовників видання, вилучення короткої сцени не вплинуло на драматургію чи логіку розвитку сюжету.

Рішення викликало активну дискусію в соціальних мережах. Частина користувачів підтримала виключення будь-якого контенту, пов’язаного з російськими виконавцями, навіть якщо вони відкрито виступають проти війни. Інші наголосили, що Монеточка після початку повномасштабного вторгнення залишила Росію, неодноразово засуджувала агресію Кремля та брала участь у благодійних проєктах на підтримку українців. На їхню думку, рішення про вилучення сцени може стати предметом ширшої дискусії щодо критеріїв присутності російських митців у міжнародних культурних проєктах.

Сама Монеточка повідомила, що пропозиція Marvel використати її композицію стала для неї несподіванкою. За словами співачки, вона не вірила в реальність домовленостей навіть після підписання контракту й остаточно переконалася в цьому лише під час перегляду фільму в кінотеатрі, коли почула пісню в одному з епізодів.

Marvel Studios і Sony Pictures після початку повномасштабної війни припинили офіційний прокат своїх нових релізів у Росії. Через це «Людина-павук: Абсолютно новий день» не виходить у російський прокат за ліцензією, а його покази там можливі лише через механізми так званого «паралельного імпорту» або неофіційних схем.

Монеточка — російська співачка та авторка пісень, яка здобула популярність наприкінці 2010-х років. Після 2022 року вона виїхала з Росії, публічно засудила вторгнення, брала участь у благодійних концертах і неодноразово заявляла про підтримку українців. Водночас в українському культурному просторі триває дискусія щодо допустимості використання творчості російських артистів незалежно від їхньої політичної позиції, що впливає на рішення дистриб’юторів, організаторів заходів і правовласників.