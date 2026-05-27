Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ

Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі Відкритого чемпіонату Франції та вперше за п’ять років пробилася до третього раунду Ролан Гаррос. Українка поступалася по ходу зустрічі, однак змогла переламати хід матчу та оформити камбек.

У поєдинку другого кола Костюк зустрічалася з чеською тенісисткою Сара Бейлек. Матч вийшов непростим для українки: перший сет залишився за суперницею, однак надалі Костюк змогла нав’язати свій теніс та довести гру до перемоги.

Костюк програла старт сету, але зробила камбек

Початок зустрічі складався для української тенісистки непросто. Бейлек активно діяла на задній лінії та змогла виграти першу партію. Після цього Костюк поступово перехопила ініціативу та почала стабільніше діяти на своїй подачі.

У другому сеті українка покращила відсоток влучань першим м’ячем та зменшила кількість невимушених помилок. Це дозволило їй зрівняти рахунок за партіями та перевести матч у вирішальний сет.

У третій партії Костюк уже контролювала перебіг зустрічі та довела матч до перемоги. Для української спортсменки цей результат став одним із найкращих виступів на ґрунтовому турнірі Grand Slam за останні роки.

Історичне досягнення для українки

Вихід у третє коло Ролан Гаррос став для Марти Костюк першим за п’ять років. Востаннє українка проходила так далеко на турнірі у Парижі ще у 2021 році.

Останні сезони тенісистка демонструє стабільний прогрес у турі WTA та регулярно проходить до пізніх стадій великих турнірів. На цьому фоні успішний виступ у Франції став важливим результатом для українки.

Костюк також залишається однією з найпомітніших представниць українського тенісу на міжнародній арені.

Українки продовжують боротьбу на турнірі

Цьогорічний Ролан Гаррос загалом складається успішно для представниць України. Українські тенісистки регулярно проходять до наступних раундів та демонструють конкурентну гру проти сильних суперниць.

На тлі повномасштабної війни українські спортсмени продовжують привертати увагу світової спортивної спільноти не лише результатами, а й публічною позицією щодо війни.

Як відреагували вболівальники

Після перемоги Марти Костюк соцмережі активно відреагували на результат українки. Вболівальники привітали тенісистку з вольовою грою та відзначили її характер під час складного матчу.

Багато користувачів також звернули увагу на психологічну стійкість спортсменки, адже після програного першого сету Костюк змогла змінити хід зустрічі на свою користь.

У мережі матч уже назвали одним із найемоційніших для українки на нинішньому турнірі.

Що далі для Костюк на Ролан Гаррос

Після виходу до третього кола Марта Костюк продовжить боротьбу за місце у наступній стадії турніру. Наступна суперниця українки визначиться за підсумками інших матчів сітки.

Для Костюк нинішній виступ у Парижі вже став важливим досягненням, однак українська тенісистка зберігає шанси на подальший прогрес у турнірі.

Успішний результат також може позитивно вплинути на позиції спортсменки у світовому рейтингу WTA та додати впевненості перед наступними великими стартами сезону.