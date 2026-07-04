Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар’єрі пробилася до четвертого кола Вімблдонського турніру. У матчі третього раунду, який відбувся 4 липня в Лондоні, перша ракетка України перемогла американку Емму Наварро з рахунком 6:2, 4:6, 6:1 та здобула путівку до 1/8 фіналу одного з найпрестижніших турнірів серії Grand Slam.

Поєдинок тривав три сети. Костюк впевнено розпочала зустріч, вигравши першу партію з рахунком 6:2. У другому сеті Наварро змогла вирівняти гру та перевести матч у вирішальну партію, здобувши перемогу 6:4. У третьому сеті українська тенісистка знову перехопила ініціативу, дозволивши суперниці взяти лише один гейм, і завершила матч із підсумковим рахунком 6:1.

Вихід до четвертого кола став найкращим результатом Марти Костюк на Вімблдоні за всю її професійну кар’єру. Раніше українці не вдавалося подолати стадію третього раунду трав’яного турніру в Лондоні. Таким чином спортсменка продовжує боротьбу за свій найуспішніший виступ на британському мейджорі.

У матчі за вихід до чвертьфіналу Костюк зустрінеться ще з однією представницею США — Ешлін Крюгер. Американська тенісистка в третьому колі вибила з турніру іншу українку Дарію Снігур, яка завершила свій виступ на Вімблдоні після поразки у двох сетах.

Для українського тенісу нинішній розіграш Вімблдону залишається одним із найуспішніших за останні роки. Марта Костюк продовжує підтверджувати статус однієї з провідних тенісисток країни, регулярно виступаючи на пізніх стадіях турнірів WTA та змагань серії Grand Slam.

Вімблдон є найстарішим тенісним турніром світу та єдиним турніром Великого шолома, що проводиться на трав’яному покритті. Вихід до другого тижня змагань традиційно вважається одним із ключових спортивних досягнень для тенісистів, оскільки свідчить про стабільний рівень гри на одному з найскладніших покриттів сезону.

Перемога над Еммою Наварро також має турнірне значення для рейтингу WTA, оскільки дозволяє Костюк продовжити боротьбу за рейтингові очки та призові. Наступний матч проти Ешлін Крюгер визначить, чи зможе українська тенісистка вперше в кар’єрі пробитися до чвертьфіналу Вімблдону.