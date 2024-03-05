Марта Костюк: Росіяни ходять з виразом обличчя – їм хтось начебто винен

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала нинішні настрої серед суперниць з Росії та Білорусі, які грають у нейтральному статусі.

«Я вважаю, що всі вже звикли до їхнього нейтрального статусу. Думаю, вони теж звикли. Не знаю, наскільки їм комфортно, бо цю тему ніхто не порушує. Знаю, що коли на Вімблдоні Еліна Світоліна обіграла Азаренко і не було рукостискання, то вболівальники освистали Азаренко, бо в Англії підтримують Україну», – сказала Марта Костюк.

«Зараз уболівальників попереджають, мовляв, рукостискань не буде через конфлікт. Росіяни ходять з таким самим виразом обличчя – їм хтось начебто завжди винен. Вони ж найбільша країна, дуже его роздуте», – додала Марта Костюк.

«Вони не заспокоїлися в цьому плані», – сказала Костюк.