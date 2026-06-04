Марта Костюк програла Андрєєвій у півфіналі Roland Garros-2026

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року на стадії півфіналу. У матчі за вихід до фіналу Roland Garros українка поступилася тенісистці Мірра Андрєєва, яка виступає у статусі нейтральної спортсменки.

Поєдинок тривав два сети та завершився перемогою Андрєєвої з рахунком 6:1, 6:3. Для Костюк ця поразка стала першою після серії з 17 поспіль переможних матчів, яка тривала протягом останніх турнірів сезону та дозволила українці впевнено дійти до вирішальних стадій Roland Garros.

У першому сеті Андрєєва одразу захопила ініціативу та виграла п’ять геймів поспіль. Костюк змогла взяти лише один гейм, після чого росіянка завершила партію на свою користь із рахунком 6:1. Другий сет вийшов більш конкурентним. Українка намагалася нав’язати боротьбу та скоротити відставання, однак суперниця краще діяла на власній подачі та реалізувала ключові брейк-пойнти. Партія завершилася з рахунком 6:3, що забезпечило Андрєєвій путівку до фіналу турніру.

Попри поразку, виступ Костюк у Парижі став історичним для українського тенісу. Вона стала першою представницею України, яка змогла дістатися стадії півфіналу Roland Garros в одиночному розряді серед жінок. Це найкращий результат українських тенісисток за всю історію виступів на французькому мейджорі.

Шлях Костюк до півфіналу включав перемоги над низкою сильних суперниць. Українка демонструвала стабільний теніс протягом усього турніру, впевнено проходячи ранні раунди та здобуваючи перемоги над представницями топового рівня. Саме завдяки успішному виступу в Парижі вона суттєво зміцнила свої позиції у світовому рейтингу та привернула увагу міжнародних спортивних медіа.

Для 23-річної тенісистки Roland Garros-2026 став найуспішнішим турніром серії Grand Slam у кар’єрі. До цього її найкращим результатом на мейджорах був вихід до чвертьфіналу. Півфінал у Парижі підтвердив статус Костюк як однієї з провідних тенісисток нового покоління та головної надії українського жіночого тенісу.

Після завершення виступів на ґрунтовому сезоні Костюк готуватиметься до трав’яної частини календаря та старту на Вімблдоні. Успішний виступ на Roland Garros дозволив українці не лише оновити особистий рекорд, але й увійти в історію українського спорту.