Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року, здобувши впевнену перемогу над командою Канади з рахунком 3:0. Матч відбувся 4 липня в Х’юстоні. Після безгольового першого тайму африканська команда тричі відзначилася після перерви та не залишила супернику шансів на камбек.

Старт зустрічі залишився за канадцями, які активно пресингували та створили кілька небезпечних моментів. Уже на шостій хвилині Джонатан Девід пробивав із льоту, однак воротар Марокко Яссін Буну, більш відомий як Боно, врятував свою команду. Незабаром шанс відкрити рахунок мав Танітолува Олувасейї, але його удар також парирував голкіпер. Марокканці поступово вирівняли гру, відповівши власними атаками. На 29-й хвилині Суфіан Рахімі небезпечно пробив у нижній кут, однак воротар Канади впорався із загрозою.

Додаткових труднощів збірній Марокко завдала вимушена заміна Ісмаеля Сайбарі, який через травму залишив поле вже на 22-й хвилині. Перша половина матчу пройшла у жорсткій боротьбі з великою кількістю фолів і попереджень. Арбітр показав низку жовтих карток футболістам обох команд, однак до перерви жодна зі збірних не змогла реалізувати свої моменти.

Переломним став початок другого тайму. На 50-й хвилині Ашраф Хакімі виконав передачу на Аззедіна Унахі, який точним ударом із межі штрафного майданчика відкрив рахунок. Забитий м’яч змінив характер гри: Канада більше контролювала м’яч і намагалася швидко відігратися, але захисна лінія Марокко діяла організовано, а Боно продовжив демонструвати надійну гру.

Найкращий шанс канадська команда мала на 79-й хвилині, коли Тайон Б’юкенен завдав потужного удару з вигідної позиції. Воротар марокканців знову врятував свою команду. Уже через кілька хвилин Марокко фактично гарантувало собі вихід до наступного раунду. На 82-й хвилині Брахім Діас вивів Унахі на ударну позицію, після чого півзахисник оформив дубль, влучивши у верхній кут воріт.

Після другого пропущеного м’яча канадці продовжили атакувати, залишаючи вільні зони на власній половині поля. Марокканці неодноразово користувалися простором для швидких контратак. На 85-й хвилині Суфіан Рахімі після навісу пробив головою у поперечину, а вже у компенсований час африканська команда скористалася черговою помилкою суперника в обороні та встановила остаточний рахунок — 3:0.

Перемога дозволила Марокко першим оформити путівку до чвертьфіналу мундіалю. Наступним суперником команди стане переможець поєдинку між збірними Франції та Парагваю. Для марокканської збірної це ще один крок до повторення або перевершення історичного результату чемпіонату світу 2022 року, коли команда стала першим представником Африки, що дійшов до півфіналу світової першості.

Канада завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу. Попри активний початок зустрічі та перевагу за окремими статистичними показниками у першому таймі, команда не змогла реалізувати власні моменти. Натомість Марокко ефективно використало свої шанси після перерви, підтвердивши статус одного з найорганізованіших колективів чемпіонату.