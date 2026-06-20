Марокко обіграло Шотландію на ЧС-2026 завдяки найшвидшому голу турніру

Збірна Марокко 20 червня 2026 року в другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці перемогла Шотландію з рахунком 1:0, а вирішальний м’яч був забитий уже на 2-й хвилині півзахисником Ісмаїлем Сайбарі після флангової передачі від Діаса. Гол став найшвидшим на поточному турнірі.

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Ранній м’яч визначив структуру гри: Марокко отримало перевагу в рахунку та контроль над темпом, тоді як Шотландія змушена була перебудовуватися вже на старті матчу. За даними протоколу зустрічі, м’яч після навісу з флангу був прийнятий Сайбарі в штрафному майданчику, після чого він пробив повз воротаря Ангуса Ґанна.

У першому таймі марокканська команда зберігала ініціативу, створюючи серії атак через фланги та центральну зону. Шотландія змогла частково вирівняти гру лише наприкінці першої половини, однак не створила жодного зафіксованого гольового моменту, обмежившись позиційними підходами без завершального удару в площину воріт.

Після перерви Марокко збільшило інтенсивність тиску, а один із епізодів за участі Сайбарі завершився ударом у поперечину, що стало найближчим моментом до другого гола в матчі. Воротар Шотландії Ангус Ґанн кілька разів рятував команду після ударів із середньої дистанції та стандартних положень.

У заключній частині зустрічі шотландська збірна перейшла до більш активних атакувальних дій, однак не змогла подолати організовану оборону Марокко. За статистикою матчу, європейська команда не створила достатньої кількості небезпечних моментів для зміни рахунку, тоді як марокканці контролювали темп до фінального свистка.

Перемога стала історичною для Марокко з точки зору групового етапу чемпіонатів світу: команда довела безпрограшну серію на цій стадії до шести матчів. За цим показником африканська збірна перевершила попередні досягнення Камеруну та Сенегалу, які мали по п’ять матчів без поразок у групах мундіалів.

Після двох турів групового етапу Марокко суттєво покращило свої позиції в таблиці та зберігає шанси на достроковий вихід у плей-оф, тоді як Шотландія опинилася під тиском необхідності набирати очки в заключному матчі групи.

Поточне турнірне становище: