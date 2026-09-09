Марко Рубіо: переговори у Києві та Москві дали шанс на діалог
2026-09-09    32

Марко Рубіо: переговори у Києві та Москві дали шанс на діалог

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Москві й Києві з’явилася можливість відновити переговорний процес щодо завершення війни. За його словами, найближчими тижнями сторони можуть спробувати сформувати дорожню карту до домовленостей, які зможуть прийняти і Росія, і Україна.

Рубіо назвав проведені зустрічі предметними та зазначив, що під час контактів сторони представили нові ідеї. При цьому він відмовився оцінювати переговори як «хороші» або «погані», а також як продуктивні чи непродуктивні. За словами американського держсекретаря, ключовим результатом стало змістовне обговорення позицій сторін.

«Це були хороші переговори — у тому сенсі, що вони були змістовними. Я не хочу характеризувати їх як хороші або погані, продуктивні або непродуктивні — можу лише сказати, що вони були предметними. Сторони висунули нові ідеї», — сказав Рубіо.

Глава Держдепартаменту зазначив, що до останнього часу Москва і Київ практично не демонстрували готовності до суттєвих поступок. Сторони, за його словами, продовжували дотримуватися визначених «червоних ліній», що ускладнювало просування переговорів і звужувало простір для компромісів.

Однак результати контактів Віткоффа та Кушнера з представниками Росії й України, за оцінкою Рубіо, створюють підстави для продовження дипломатичних зусиль. Американська сторона розглядає найближчі тижні як період, протягом якого можна визначити подальший формат переговорів та окреслити можливі параметри майбутньої домовленості.

«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але й песимістом себе не вважаю. Я думаю, що в найближчі кілька тижнів є можливість розробити подальшу дорожню карту, відновити переговори і, можливо, прийти до рішення, яке влаштує обидві сторони», — заявив держсекретар США.

Він окремо наголосив, що остаточне врегулювання неможливе без згоди обох сторін конфлікту. За словами Рубіо, домовленості мають бути прийнятними як для Росії, так і для України, оскільки саме взаємна згода є необхідною умовою для завершення війни.

Переговорна активність американських представників відбувається в умовах, коли Вашингтон намагається підтримувати прямі контакти з обома сторонами. Стів Віткофф, який бере участь у дипломатичних зусиллях адміністрації США, раніше проводив переговори з російськими представниками. Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, також залучений до дипломатичних контактів щодо можливого врегулювання.

Заява Рубіо не означає досягнення попередньої або остаточної мирної угоди. Його слова свідчать лише про оцінку американської сторони щодо можливості повернення до переговорного формату. Конкретний зміст нових пропозицій, можливі поступки сторін та параметри дорожньої карти публічно не розкриті.

Подальший процес залежатиме від готовності Москви і Києва перейти від обміну пропозиціями до узгодження конкретних положень. Серед відкритих питань залишаються умови припинення бойових дій, гарантії безпеки, територіальні питання та механізм виконання потенційних домовленостей. Саме узгодження цих пунктів має визначити, чи переростуть нинішні контакти у повноцінний переговорний процес.

Джаред Кушнер, Марко Рубіо, переговори, Стів Віткофф
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