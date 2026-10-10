Марк Цукерберг купив замок в Ірландії за €51,17 млн

Марк Цукерберг, засновник Meta, та його дружина Прісцилла Чан придбали замок Странкалі в графстві Вотерфорд на півдні Ірландії за €51,17 млн. Угода стала однією з найдорожчих операцій із продажу житлової нерухомості в історії країни, повідомляє The Irish Times. Подружжя отримало у власність історичну резиденцію XIX століття на березі річки Блеквотер із великою прилеглою територією.

Замок Странкалі звели приблизно у 1830 році. Триповерхова будівля виконана в неоготичному стилі, характерному для архітектури британських островів тієї епохи. Резиденція розташована серед ландшафтів південного узбережжя Ірландії, а земельна ділянка навколо неї охоплює близько 440 акрів, або приблизно 178 гектарів.

Масштаб маєтку робить його не просто історичним будинком, а окремим заміським комплексом із великою територією. Розташування біля річки Блеквотер додає нерухомості природної цінності, тоді як архітектура XIX століття вирізняє її серед сучасних елітних резиденцій. Водночас даних про заплановану реконструкцію, зміну призначення будівлі або майбутнє використання земельної ділянки у наведеному повідомленні немає.

За інформацією видання, Цукерберг і Чан планують частіше бувати в Ірландії. Одним із чинників, що можуть пояснювати інтерес до країни, є присутність там міжнародної штаб-квартири Meta. Ірландія відіграє важливу роль у європейській діяльності технологічної корпорації, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp.

Купівля замку за €51,17 млн привертає увагу також через вартість угоди на тлі ірландського ринку нерухомості. Проте ціна окремого історичного маєтку не є показником вартості житла в країні загалом: на неї впливають розмір території, архітектурна спадщина, приватність, розташування та обмежена кількість подібних об’єктів.

Інтерес найбагатших підприємців до історичних маєтків у Європі пов’язаний не лише з житловими потребами. Такі об’єкти можуть забезпечувати відокремленість від публічного життя, можливість тривалого перебування за кордоном і доступ до значних приватних територій. Водночас утримання старовинної нерухомості потребує витрат на обслуговування будівель, земель, інженерних систем та збереження архітектурних елементів. Інформації про те, чи планують нові власники відкривати маєток для відвідувачів або використовувати його виключно як приватну резиденцію, не оприлюднено.

Марк Цукерберг заснував Facebook у 2004 році разом зі своїми однокурсниками Гарвардського університету. Згодом соціальна мережа перетворилася на основу корпорації Meta Platforms, яка розвиває цифрові платформи, рекламні сервіси та технології віртуальної й доповненої реальності. Прісцилла Чан — лікарка та філантропка; разом із чоловіком вона заснувала Chan Zuckerberg Initiative, організацію, що фінансує проєкти у сферах науки, освіти та охорони здоров’я.

Ірландія залишається важливим європейським центром для міжнародних технологічних компаній. Присутність штаб-квартир великих корпорацій сформувала навколо Дубліна та інших міст ділову інфраструктуру, яка приваблює керівників, інвесторів і фахівців з різних країн. Водночас місце розташування корпоративного офісу саме по собі не підтверджує, що придбання приватної нерухомості пов’язане з перенесенням місця проживання або зміною податкового резидентства власників.