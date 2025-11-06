Марія Желяскова з Одеси стала віце-міс Земля 2025

Українка Марія Желяскова з Одеси здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси Miss Earth 2025, що відбувся на Філіппінах.

Вона увійшла до топ-8 фіналісток, ставши першою представницею України, яка посіла настільки високе місце в історії участі нашої країни в цьому змаганні.

«З гордістю представляла Україну на світовій сцені. Це був шлях мрії. Дякую Богові за благословення і за можливість підняти прапор України перед усім світом», – поділилась Марія.

Конкурс Miss Earth традиційно спрямований на популяризацію екологічної свідомості та соціальної відповідальності.