Марія Захватова розповіла, чи платять учасницям «Холостяк-15»

Колишня учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Марія Захватова розповіла про фінансові умови участі в шоу та побут дівчат під час зйомок. За її словами, учасниці отримували добові виплати, самостійно купували продукти й готували їжу, однак через щільний графік нерідко не встигали нормально поїсти. Про це вона повідомила в інтерв’ю, опублікованому 12 листопада 2026 року.

Захватова підтвердила, що перебування на проєкті передбачало певні виплати. Водночас точну суму добових вона не назвала, пояснивши, що не впевнена, чи має право розголошувати цю інформацію. Таким чином, розмір коштів, які отримували учасниці, залишається невідомим.

Окремо Марія описала організацію харчування під час знімального процесу. Дівчата самі відповідали за придбання продуктів і приготування страв. Приблизно раз на кілька днів учасниць організовано возили до супермаркету, де вони могли закупити необхідне.

Однак можливість самостійно планувати харчування суттєво обмежував графік зйомок. За словами Захватової, робочий день був настільки насиченим, що часу на приготування їжі часто бракувало. Іноді учасниці не встигали навіть повноцінно поїсти.

У таких ситуаціях допомагала Кристина Горняк. Як розповіла Марія, вона час від часу готувала для дівчат пельмені. Цей побутовий момент став одним із прикладів того, як учасниці підтримували одна одну поза камерами.

Водночас Захватова запевнила, що серйозних конфліктів через побутові питання між дівчатами не виникало. Попри складнощі з організацією харчування, учасниці не мали значних суперечок на цьому ґрунті.

Марія вважає, що організаторам шоу варто було б передбачити доставку готових страв або продуктів. Такий підхід, на її думку, допоміг би учасницям заощаджувати час і краще організовувати харчування в умовах інтенсивного знімального процесу. Вона фактично звернула увагу на різницю між телевізійною картинкою з романтичними побаченнями та повсякденними потребами людей, які беруть участь у виробництві програми.

Розповідь Захватової дає уявлення про умови, які залишаються за межами телевізійного монтажу. Учасниці реаліті проводять значну частину часу на знімальному майданчику, виконують вимоги виробничого графіка та залежать від організації побуту командою проєкту. Водночас із її слів не випливає, що умови харчування або розмір добових були однаковими для всіх сезонів шоу.

«Холостяк» належить до форматів романтичного реаліті, у яких телевізійна історія будується навколо знайомств, побачень і вибору головного героя. Виробничий процес передбачає зйомки окремих епізодів у різних локаціях, тому екранна послідовність подій не обов’язково відображає реальний розпорядок дня учасників. Саме побутові деталі, фінансові умови та організація знімального процесу зазвичай залишаються поза основним сюжетом програми.