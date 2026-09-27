Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку

Марія Ївженко — українська журналістка, яка спеціалізувалася на темах технологій, оборонних розробок та розвитку IT-сектору. Вона стала відомою завдяки роботі у ділових медіа, зокрема у NV Бізнес, де понад п’ять років писала про технології, що впливають на економіку та безпеку країни. 25 вересня 2026 року Марія Ївженко загинула в Києві внаслідок удару російського дрона по бізнес-центру Compass FM. На момент загибелі журналістці було 29 років. Її професійний шлях був пов’язаний із висвітленням складних технологічних тем та поясненням їхнього значення для широкої аудиторії.

Біографія

Марія Ївженко народилася у 1997 році. Вона здобула ступінь бакалавра культурології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Також навчалася у Києво-Могилянській академії та Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2022 році пройшла Школу економічної журналістики, організовану Deutsche Welle та «Українською правдою».

У медіа Марія Ївженко почала працювати з 2020 року. До команди NV Бізнес вона мала досвід роботи у виданнях Mind.ua та The Page, співпрацювала з LIGA.net, AIN.ua та «Українською правдою». Її журналістська діяльність була зосереджена на бізнесі, технологіях, інноваціях та цифровій економіці.

У NV Бізнес Ївженко займалася висвітленням технологічного сектору. Основними напрямами її роботи були Defence Tech, IT-індустрія, телекомунікації та проєкти, пов’язані з розвитком оборонних технологій. Вона готувала матеріали про українські технологічні компанії, розробників та рішення, які використовуються у сфері безпеки.

У 2023 році журналістка працювала на NATO-Ukraine Defence Innovators Forum, де висвітлювала співпрацю українських розробників із міжнародними партнерами. Вона також створювала матеріали про український IT-бізнес та щорічні рейтинги технологічних підприємців.

Протягом роботи у медіа Ївженко спеціалізувалася на поясненні складних технологічних процесів для широкої аудиторії. У своїх матеріалах вона аналізувала розвиток телекомунікаційного ринку, інноваційних компаній та оборонних технологій.

У 2026 році Марія Ївженко залишила редакцію NV Бізнес та перейшла працювати у корпоративний сектор. Водночас вона підтримувала зв’язок із колишніми колегами. За словами заступниці головного редактора NV Бізнес Олександри Некращук, напередодні загибелі вони планували зустріч.

25 вересня 2026 року Марія Ївженко перебувала на робочому місці у бізнес-центрі Compass FM у Києві, коли будівля зазнала удару. Про її загибель повідомив чоловік Данило Ївженко. За інформацією медіа, внаслідок атаки загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення.

Цікаві факти

Марія Ївженко поєднувала гуманітарну освіту з роботою у технологічній журналістиці. У профілі авторки NV зазначалося, що культурологічна підготовка допомагала їй аналізувати бізнес-процеси через ширший суспільний контекст.

Одним із головних напрямів її роботи був Defence Tech — сектор, який активно розвивався під час повномасштабної війни. Журналістка писала про безпілотні системи, технологічні рішення для оборони та компанії, що працювали над інноваціями у військовій сфері.

Колеги згадували Ївженко як журналістку, яка вміла пояснювати складні теми без спрощення змісту. Заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук зазначала, що Марія працювала з темами, які стосувалися технологій, що змінюють перебіг війни, та прагнула показати їхнє значення для суспільства.

Поза професійною діяльністю Ївженко цікавилася художньою літературою та пробувала різні творчі заняття. У власному профілі вона писала про захоплення створенням килимів, грою на укулеле та інші хобі. Також вона розповідала про любов до собаки.

Чоловік Марії, військовослужбовець Данило Ївженко, після її загибелі повідомив, що наприкінці 2025 року подружжя взяло кредит на квартиру, а взимку планувало народження дитини. Він також розповів, що незадовго до атаки вони придбали автомобіль, який був знищений під час удару.

Відповіді на питання про Марію Ївженко

Хто така Марія Ївженко?

Марія Ївженко — українська журналістка, яка працювала у сфері бізнесової та технологічної журналістики. Вона була авторкою матеріалів про IT, телекомунікації та оборонні технології. Найбільш відомою стала завдяки роботі у NV Бізнес.

Скільки років було Марії Ївженко?

Марія Ївженко народилася у 1997 році. На момент загибелі 25 вересня 2026 року їй було 29 років.

Де працювала Марія Ївженко?

Журналістка працювала у виданнях Mind.ua та The Page, співпрацювала з LIGA.net, AIN.ua та «Українською правдою». Понад п’ять років вона була журналісткою NV Бізнес, де писала про технологічний сектор.

Які теми висвітлювала Марія Ївженко?

Її основними темами були Defence Tech, IT-індустрія, телекомунікації та інновації. Вона досліджувала розвиток технологій, які впливають на економіку та оборонний сектор.

Як загинула Марія Ївженко?

Марія Ївженко загинула 25 вересня 2026 року під час удару російського дрона по бізнес-центру Compass FM у Києві. На момент атаки вона перебувала у будівлі. Про загибель повідомив її чоловік Данило Ївженко.