Марія Вдовиченко: біографія та цікаві факти про прокурора

Марія Вдовиченко — українська прокурор, яка у грудні 2025 року стала першою заступницею Генерального прокурора України. Вона зробила кар’єру переважно в органах прокуратури Києва, пройшовши шлях від стажистки та прокурорки Подільського району до керівних посад у столичній прокуратурі. До призначення в Офіс Генерального прокурора Вдовиченко була першою заступницею керівника Київської міської прокуратури та виконувала обов’язки її очільника. Її кар’єрне зростання пов’язують із роботою в команді Олега Кіпера та Руслана Кравченка, хоча твердження про політичну приналежність є оцінками окремих політиків і медіа. У вересні 2026 року Вдовиченко опинилася в центрі уваги через обшуки НАБУ в приміщеннях ОГП та повідомлення про можливу її відставку після заяви генпрокурора Руслана Кравченка.

Біографія

Марія Сергіївна Вдовиченко народилася 21 червня 1988 року в Києві. У відкритих джерелах також зазначається її дівоче прізвище — Левандовська. Професійну діяльність вона пов’язала з прокуратурою столиці ще на початку 2010-х років.

У 2009 році Вдовиченко закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. У 2012 році вона отримала ще одну профільну освіту в Національній академії прокуратури України за спеціальністю «Правознавство». Дані про її роботу в прокуратурі підтверджуються, зокрема, документами Єдиного державного реєстру декларацій.

З листопада 2011 року Вдовиченко працювала стажисткою на посаді помічника прокурора прокуратури Подільського району Києва. Пізніше вона стала прокуроркою цього району. У 2014–2015 роках працювала прокуроркою відділу ювенальної юстиції прокуратури міста Києва.

Наприкінці 2015 року Вдовиченко стала першим заступником керівника Київської місцевої прокуратури №7. У січні 2019 року вона очолила цю прокуратуру. У деклараційних документах за попередні роки її місцем роботи також зазначена саме Київська місцева прокуратура №7.

Наступним етапом стала Київська міська прокуратура. З 2020 року Вдовиченко працювала заступницею керівника столичної прокуратури, а з 2022 року — її першою заступницею. У травні 2023 року вона почала виконувати обов’язки керівника Київської міської прокуратури. Реєстрові дані фіксують зміну керівника установи у 2023 році, коли замість Олега Кіпера керівницею стала Марія Вдовиченко.

У червні 2025 року після призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором Вдовиченко перейшла до Офісу Генерального прокурора. Рада прокурорів рекомендувала її на посаду заступниці генпрокурора, після чого Кравченко підписав відповідний наказ. Офіс Генерального прокурора повідомляв, що Вдовиченко разом із Максимом Кримом та Андрієм Лещенком розпочала виконання обов’язків 25 червня 2025 року.

10 грудня 2025 року Вдовиченко стала першою заступницею Генерального прокурора. На цій посаді вона працювала під керівництвом Руслана Кравченка. Серед напрямів, які були закріплені за нею, називалися нагляд за поліцією, протидія організованій злочинності, кіберзлочинність, захист прав дітей, протидія домашньому насильству, аналітика та функціонування ЄРДР.

Цікаві факти

Резонансний епізод пов’язаний із вересневими обшуками 2026 року. Офіс Генерального прокурора підтвердив, що детективи НАБУ проводили слідчі дії у службових приміщеннях, якими користувалися Руслан Кравченко, Марія Вдовиченко та інші працівники ОГП. Сам ОГП заявив, що йшлося, зокрема, про отримання доступу до матеріалів проваджень щодо можливих протиправних дій осіб, пов’язаних із керівництвом САП.

У вересні 2026 року ситуація навколо Вдовиченко змінилася після заяви Руслана Кравченка про відставку. 7 вересня генпрокурор повідомив, що подав заяву на звільнення, назвавши це політичним рішенням. Наступного дня з’явилася інформація народного депутата Олексія Гончаренка про те, що Вдовиченко нібито також написала заяву про відставку. На момент підготовки матеріалу офіційного підтвердження цієї заяви від Офісу Генерального прокурора у відкритих джерелах не було.

Відповіді на питання про Марію Вдовиченко

Хто така Марія Вдовиченко?

Марія Вдовиченко — українська прокурорка, яка з грудня 2025 року обіймала посаду першої заступниці Генерального прокурора України. До цього вона багато років працювала в прокуратурі Києва. Її кар’єра охоплює посади від прокурорки районного рівня до керівних посад у Київській міській прокуратурі.

Де навчалася Марія Вдовиченко?

У 2009 році вона закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. У 2012 році закінчила Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство». Обидві освіти пов’язані з юридичною та прокурорською діяльністю.

Де працювала Марія Вдовиченко до Офісу Генпрокурора?

Її професійна кар’єра практично повністю пов’язана з прокуратурою Києва. Вона працювала у Подільській прокуратурі, прокуратурі міста Києва, Київській місцевій прокуратурі №7 та Київській міській прокуратурі. Перед переходом до ОГП Вдовиченко була першою заступницею керівника столичної прокуратури та виконувала обов’язки її керівника.

Чому Марія Вдовиченко опинилася в центрі уваги у 2026 році?

У вересні 2026 року НАБУ провело обшуки у службових приміщеннях ОГП, якими користувалися, зокрема, Вдовиченко та Кравченко. Пізніше ЗМІ повідомили про матеріали, які нібито стосуються стеження за керівниками антикорупційних органів. Окремо увагу привернула заява Кравченка про відставку та непідтверджене на момент підготовки матеріалу повідомлення Гончаренка про можливу відставку Вдовиченко.

Чи звільнилася Марія Вдовиченко?

Станом на момент підготовки матеріалу офіційно підтвердженою є заява Руслана Кравченка про відставку з посади Генерального прокурора. Інформацію про нібито заяву Вдовиченко поширив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела. Офіційного підтвердження її звільнення або заяви про відставку у доступних матеріалах Офісу Генерального прокурора не виявлено.