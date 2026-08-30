Марія Скібінська: біографія та цікаві факти про редакторку видання «Фокус»
2026-30-08    178

Марія Скібінська: біографія та цікаві факти про редакторку видання «Фокус»

Марія Скібінська — українська журналістка, телеведуча та медіаменеджерка, яка понад 18 років працювала в інформаційній індустрії. Вона була головною редакторкою видання «Фокус», раніше очолювала редакцію сайту 5.UA та була ведучою проєктів «5 каналу». За час кар’єри Скібінська працювала в інформаційній агенції «РБК-Україна», медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також займалася розвитком цифрових медіапроєктів. Її професійна діяльність була пов’язана з організацією роботи редакцій, формуванням контентної політики, розвитком digital-напрямків і телевізійними форматами. 29 серпня 2026 року Марія Скібінська загинула в дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині.

Біографія

Марія Скібінська була професійною журналісткою та медіаменеджеркою з багаторічним досвідом роботи. У відкритій біографічній інформації про неї зазначається, що її медійний стаж перевищував 18 років.

Протягом кар’єри вона працювала в інформаційній агенції «РБК-Україна», а також у медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine. Згодом важливою частиною її професійної біографії стала робота на «5 каналі».

Скібінська тривалий час очолювала редакцію сайту 5.UA. У межах роботи в медіа вона займалася створенням і організацією редакційних процесів, розвитком цифрових платформ, формуванням контентної та редакційної політики. До її професійних компетенцій також відносили SMM і PR-стратегії, просування медіабрендів та організацію публічних заходів.

Марія Скібінська працювала і в телевізійному форматі. Вона була ведучою проєкту «ЧАС Online» на «5 каналі». Формат програми передбачав інтерв’ю та розмови з гостями про актуальні суспільно-політичні події, війну, безпеку, міжнародну політику та інші теми.

3 листопада 2025 року Марія Скібінська очолила редакцію видання «Фокус» як головна редакторка. На момент призначення її професійний досвід у медіа оцінювався більш ніж у 18 років. У «Фокусі» вона відповідала за редакційну роботу та розвиток медіапроєкту.

29 серпня 2026 року Марія Скібінська загинула в ДТП у Житомирській області. Аварія сталася близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин. За попередніми даними поліції, автомобіль Ford Fiesta, яким керувала 42-річна жінка, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом міжнародного сполучення.

Водійка легкового автомобіля та її 63-річна пасажирка загинули на місці. Згодом медіа повідомили, що разом із Марією Скібінською в автомобілі перебувала її мати Наталія Скібінська, яка також працювала на «5 каналі». Водій автобуса зазнав травм і був госпіталізований, тоді як пасажири автобуса, за даними поліції, по медичну допомогу не зверталися.

Цікаві факти

Одним із найбільш помітних публічних напрямків роботи Марії Скібінської був проєкт «ЧАС Online». У програмі вона проводила інтерв’ю з військовослужбовцями, політиками, експертами, журналістами та іншими гостями. Тематика ефірів охоплювала перебіг війни, міжнародну політику, оборону, мобілізацію, ситуацію на фронті та суспільні процеси.

Професійна спеціалізація Скібінської не обмежувалася роботою журналістки. Вона також мала досвід управління редакційними командами та розвитку цифрових медіа. В офіційній інформації «Фокусу» серед її компетенцій зазначали розробку редакційної політики, digital-розвиток, роботу із соціальними мережами, PR та просування брендів.

Марія Скібінська поєднувала редакторську та телевізійну роботу. Такий досвід дозволив їй працювати одночасно з новинними сайтами, відеоформатами та іншими цифровими платформами.

Після повідомлень про її загибель стало відомо, що чоловіком Марії Скібінської був Данило Зубко — військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади. Саме він публічно підтвердив інформацію про загибель дружини.

Водночас значна частина відомостей про ранні роки життя журналістки, її місце народження та освіту у відкритих надійних джерелах представлена обмежено. Тому такі дані не варто доповнювати припущеннями.

Відповіді на питання про Марію Скібінську

Хто така Марія Скібінська?

Марія Скібінська була українською журналісткою, телеведучою та медіаменеджеркою. Вона мала понад 18 років досвіду роботи в медіа. На момент загибелі Скібінська була головною редакторкою видання «Фокус».

Де працювала Марія Скібінська?

За свою кар’єру вона працювала в «РБК-Україна», медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також на «5 каналі». Вона тривалий час очолювала редакцію сайту 5.UA. З листопада 2025 року Марія Скібінська була головною редакторкою «Фокусу».

Скільки років було Марії Скібінській?

На момент загибелі Марії Скібінській було 42 роки. Такий вік водійки автомобіля Ford Fiesta зазначила поліція у повідомленні про ДТП. Особу загиблої згодом підтвердили медіа та її редакція.

Хто чоловік Марії Скібінської?

Чоловіком Марії Скібінської був Данило Зубко. У повідомленнях медіа він названий військовослужбовцем 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади. Він публічно повідомив про загибель дружини.

Як загинула Марія Скібінська?

Марія Скібінська загинула 29 серпня 2026 року в дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині. ДТП сталася на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин внаслідок зіткнення легкового автомобіля з автобусом міжнародного сполучення. Разом із журналісткою загинула її мати Наталія Скібінська, яка перебувала в тому самому автомобілі.

5 канал, Марія Скібінська, новини України, Фокус
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