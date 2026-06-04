Марія Мельниченко — українська модель, переможниця конкурсу «Міс Україна 2024» та учасниця міжнародного конкурсу «Міс Світу 2025». Широку популярність вона здобула після перемоги на національному конкурсі краси та представлення України на світовій арені. У 2025 році Мельниченко увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу «Міс Світу», показавши найкращий результат України за всю історію участі у змаганні. Окрім модельної кар’єри, вона навчається у сфері фінансів та бере участь у благодійних проєктах. Її історія стала прикладом поєднання освіти, громадської активності та професійного розвитку.

Біографія

Марія Мельниченко народилася в Україні та представляє Київ і Київську область. Вона навчається у Державному податковому університеті за напрямом фінансів та цифрових технологій. Паралельно з навчанням працює професійною моделлю та розвиває власні медійні проєкти.

У грудні 2024 року Марія стала переможницею конкурсу «Міс Україна 2024». На момент здобуття титулу їй було 20 років. Після перемоги вона отримала право представляти Україну на конкурсі «Міс Світу 2025».

Навесні 2025 року Мельниченко вирушила до Індії, де проходив фінал конкурсу «Міс Світу». Для національного дефіле вона представила костюм «Душа землі. Хранителька життя», який символізував родючість української землі, жіночу силу та стійкість українського народу.

За результатами конкурсу Марія увійшла до топ-8 найкращих учасниць світу та стала однією з двох найуспішніших представниць Європи. Цей результат став рекордним для України за весь час участі в конкурсі Miss World.

Окрім модельної діяльності, Мельниченко бере участь у благодійних ініціативах, спрямованих на підтримку України та допомогу військовим. Вона неодноразово наголошувала, що сприймає титул не лише як відзнаку за зовнішність, а й як можливість розповідати світу про свою країну.

Цікаві факти

Найкращий результат України на «Міс Світу»

Марія Мельниченко стала першою українкою, яка змогла потрапити до топ-8 конкурсу Miss World. Раніше представниці України не досягали такого високого результату.

Майбутній фінансист

Попри успішну модельну кар’єру, Марія здобуває освіту у сфері фінансів. Вона навчається на факультеті фінансів та цифрових технологій, що є нетиповим напрямом для конкурсів краси.

Професійні танці

Мельниченко понад десять років займалася бальними та латиноамериканськими танцями. Саме цей досвід допоміг їй впевнено почуватися на сцені міжнародних конкурсів.

Любов до спорту

Марія активно займається спортом. Серед її захоплень — теніс, лижі, сноубординг та вейкбординг.

Благодійна діяльність

Після початку повномасштабної війни модель долучилася до благодійних ініціатив та зборів на підтримку українських захисників. Цю діяльність вона продовжує і після отримання титулу «Міс Україна».

Відповіді на питання про персону

Хто така Марія Мельниченко?

Марія Мельниченко — українська модель, володарка титулу «Міс Україна 2024» та учасниця конкурсу «Міс Світу 2025». Вона представляла Україну на міжнародній арені та увійшла до числа найкращих учасниць світу. Також вона здобуває вищу освіту у сфері фінансів.

Скільки років Марії Мельниченко?

На момент перемоги в конкурсі «Міс Україна 2024» Марії було 20 років. Вона належить до нового покоління українських моделей, які поєднують кар’єру з навчанням та громадською діяльністю.

Де навчається Марія Мельниченко?

Модель навчається у Державному податковому університеті. Її спеціалізація пов’язана з фінансами та цифровими технологіями. Навчання вона поєднує з професійною діяльністю у модельній сфері.

Чим відома Марія Мельниченко?

Найбільшу популярність вона здобула після перемоги в конкурсі «Міс Україна 2024». Згодом Марія представила Україну на конкурсі «Міс Світу» та встановила національний рекорд, потрапивши до топ-8 фіналісток.

Які захоплення має Марія Мельниченко?

Серед її хобі — танці, теніс, лижі, сноубординг та вейкбординг. Крім того, вона активно цікавиться модою та розвитком власних соціальних проєктів. У майбутньому Марія також планує реалізувати себе у сфері модного бізнесу.