Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА

Марія Берлінська — українська громадська діячка, волонтерка, фахівчиня у сфері безпілотних технологій та керівниця Центру підтримки аеророзвідки. Вона стала однією з найвідоміших популяризаторок військових дронів і сучасних технологій у сфері оборони. З 2014 року Берлінська бере участь у розвитку аеророзвідки для українських військових, а після початку повномасштабної війни активно займається підготовкою операторів БПЛА та реалізацією проєктів із технологічного посилення Сил оборони. Її публічні виступи, інтерв’ю та ініціативи регулярно стають предметом широкого суспільного обговорення.

Біографія

Марія Берлінська народилася 10 травня 1988 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

У відкритих джерелах зазначається, що вона навчалася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де вивчала політологію та суспільно-політичні дисципліни. Ще до початку війни брала участь у громадській діяльності та була активною учасницею Євромайдану.

Після початку російської агресії у 2014 році Марія Берлінська добровільно долучилася до оборони країни. Вона проходила службу у складі добровольчого батальйону «Айдар», де виконувала завдання як аеророзвідниця. Саме цей досвід став основою її подальшої діяльності у сфері розвитку військових безпілотних систем.

Після завершення служби Берлінська зосередилася на створенні системи підготовки операторів дронів. Вона стала співзасновницею та керівницею Центру підтримки аеророзвідки — громадської організації, яка займається навчанням військовослужбовців, розробкою освітніх програм, популяризацією технологій БПЛА та підтримкою підрозділів сучасними технічними рішеннями.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Центр підтримки аеророзвідки значно розширив діяльність. Організація проводить масштабні навчальні програми для операторів безпілотників, працює над розвитком технологій радіоелектронної боротьби та підтримує різні підрозділи Сил оборони.

Марія Берлінська також виступає на міжнародних конференціях, бере участь у професійних дискусіях щодо розвитку оборонних технологій та регулярно коментує питання реформування військової сфери, мобілізації та застосування безпілотних комплексів.

Цікаві факти

Марія Берлінська є однією з перших українських військових аеророзвідниць, які публічно розповідали про використання безпілотників під час бойових дій ще у 2014 році.

Одним із головних напрямів її діяльності стало створення системної підготовки операторів дронів. За роки роботи Центру підтримки аеророзвідки навчання пройшли тисячі військових, представників силових структур та добровольців.

Берлінська неодноразово закликала державу збільшувати інвестиції у військові технології, розвиток власного виробництва БПЛА та підготовку технічних спеціалістів. Значна частина її публічних виступів присвячена питанням технологічної переваги на сучасному полі бою.

Її заяви щодо мобілізації, розвитку оборонної промисловості та кадрової політики регулярно викликають суспільні дискусії. Частина експертів підтримує її оцінки, інші висловлюють альтернативні погляди на запропоновані підходи. При цьому Берлінська послідовно наголошує на необхідності довгострокової підготовки держави до технологічної війни.

Відкрита інформація про її особисте життя є обмеженою. Марія Берлінська переважно коментує питання оборони, безпеки та розвитку військових технологій, не приділяючи значної уваги приватному життю у публічному просторі.

Відповіді на питання про персону

Хто така Марія Берлінська?

Марія Берлінська — українська волонтерка, громадська діячка, ветеранка російсько-української війни та керівниця Центру підтримки аеророзвідки. Найбільш відома як одна з ключових популяризаторок використання безпілотних літальних апаратів у військовій сфері. Вона займається навчанням операторів БПЛА та розвитком оборонних технологій.

Чим займається Центр підтримки аеророзвідки?

Організація проводить підготовку операторів дронів, реалізує освітні програми, підтримує військові підрозділи обладнанням і сприяє розвитку сучасних технологій у сфері оборони. Центр також бере участь у просвітницьких та міжнародних проєктах.

Чи служила Марія Берлінська в армії?

Так. У 2014 році вона служила у добровольчому батальйоні «Айдар» як аеророзвідниця. Після завершення служби продовжила працювати над розвитком військової аеророзвідки вже як громадська діячка та керівниця профільної організації.

Що відомо про сім’ю Марії Берлінської?

У відкритих офіційних джерелах небагато інформації про її родину чи особисте життя. Сама Берлінська майже не коментує приватні питання, концентруючись на професійній та громадській діяльності.

Чому Марія Берлінська часто з’являється у медіа?

Вона регулярно виступає з оцінками розвитку війни, ролі безпілотників, оборонної промисловості та мобілізаційної політики. Її коментарі широко цитують українські та міжнародні медіа через практичний досвід роботи у сфері військових технологій.