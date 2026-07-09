Марін Ле Пен може перемогти на виборах президента Франції

Лідерка французької правопопулістської партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції 2027 року. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, оприлюдненого 9 липня. Згідно з дослідженням, у першому турі політикиня здатна отримати 34–35% голосів виборців, а в потенційному другому турі випереджає колишнього прем’єр-міністра Франції Едуара Філіппа з результатом 51% проти 49%.

Соціологи відзначають, що Ле Пен зберігає значний відрив від інших потенційних кандидатів уже на старті президентської кампанії. Показники першого туру свідчать про стійку електоральну підтримку «Національного об’єднання», яке останніми роками зміцнило свої позиції як одна з найвпливовіших політичних сил країни. Якщо такі тенденції збережуться до дня голосування, партія може вперше привести свого представника до Єлисейського палацу.

Особливу увагу привертають результати моделювання другого туру. У разі прямого протистояння з Едуаром Філіппом, який вважається одним із найімовірніших кандидатів від центристського табору, Ле Пен отримує 51% підтримки. Різниця між кандидатами залишається мінімальною, однак навіть така перевага означає зміну політичного балансу у Франції порівняно з попередніми президентськими кампаніями, коли представники традиційних партій зберігали вирішальну перевагу.

Нове опитування було оприлюднене через кілька днів після рішення апеляційного суду, який пом’якшив вирок Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу. Судове рішення усунуло одну з головних юридичних перешкод, що могла вплинути на її політичні перспективи. Після цього політикиня офіційно підтвердила намір брати участь у президентських виборах, які мають відбутися у 2027 році.

Сама Ле Пен неодноразово заявляла, що головними напрямами її майбутньої політики залишаються посилення контролю над міграцією, зміцнення національного суверенітету, підтримка французької економіки та перегляд окремих підходів у взаєминах із Європейським Союзом. Саме ці питання залишаються ключовими для значної частини її електорату та регулярно домінують у французьких політичних дебатах.

Президентські вибори 2027 року розглядаються як одні з найважливіших для Франції за останні десятиліття. Вони визначатимуть не лише внутрішній політичний курс країни, а й її роль у Європейському Союзі, НАТО та міжнародній політиці. Франція залишається однією з провідних держав ЄС, тому зміна влади в Парижі може вплинути на формування спільної європейської політики щодо безпеки, економіки, оборони, міграції та підтримки України.

Попри позитивні для Ле Пен результати опитування, до виборів залишається достатньо часу, а склад кандидатів ще остаточно не сформований. Політичні аналітики очікують, що кампанія буде однією з найконкурентніших за останні роки, а рейтинги кандидатів можуть змінюватися під впливом економічної ситуації, внутрішньополітичних подій та міжнародного порядку денного.