Маріхуану легалізовано у Німеччині

У Німеччині набув чинності закон про легалізацію марихуани. Про це передає DW.

З 1 квітня каннабіс виключено зі списку заборонених речовин. Тепер повнолітнім дозволено мати з собою 25 грам “травки”, зберігати вдома до 50 грам і вирощувати в особистих цілях до трьох кущів.

Марихуану можна курити в громадських місцях, але якщо поблизу немає шкіл, дитсадків, ігрових майданчиків, молодіжних та спортивних закладів.

За кермом авто палити траву заборонено, як і ввозити її з-за кордону.

Приймаючи закон, уряд говорив про податкові надходження до бюджету, зниження злочинності та підвищення якості товару, який на чорному ринку часто змішують із небезпечними домішками.

Категорично проти виступали спілка німецьких лікарів, об’єднання педіатрів, профспілка поліцейських та суддівська спілка, а також різні об’єднання шкільних вчителів. Вони говорили про небезпеку для розумового розвитку, особливо у молоді, та ризик переходу від м’яких до жорстких наркотиків.