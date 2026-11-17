Маргарита Січкар — українська підприємиця, рестораторка, письменниця та громадська діячка. Вона здобула популярність завдяки роботі в ресторанному бізнесі, освітнім ініціативам і благодійним проєктам. Січкар заснувала «Школу щасливого життя», творчий простір «Щастя HUB» і фонд, який підтримує розвиток анімалотерапії. Вона також є авторкою книжок про бізнес, саморозвиток і сімейні стосунки та брала участь у телевізійних проєктах. Окрему увагу медіа привертають її відверті інтерв’ю, у яких вона розповідає про кар’єру, особисте життя, війну та знайомства з відомими людьми.

Біографія

Маргарита Анатоліївна Січкар народилася 24 квітня 1968 року у Владивостоці в родині військового. У 1984 році її сім’я переїхала до Бендер у Молдові. Ще в дитинстві Маргарита вирішила, що хоче працювати в ресторанній сфері, а згодом обрала для навчання Київ.

У 1985 році вона вступила до Київського торговельно-економічного інституту на спеціальність, пов’язану з технологією громадського харчування. Під час навчання Січкар почала працювати у сфері обслуговування: її першим місцем роботи стала «Варенична» на Хрещатику, де вона мила посуд. Після четвертого курсу працювала кухарем у ресторані «Братина» при готелі «Либідь». У 1990 році закінчила інститут.

Після отримання диплома Січкар працювала в системі шкільного харчування. Згодом перейшла до інших напрямів бізнесу, зокрема займалася фінансовою та управлінською роботою. Поступово вона зосередилася на ресторанній справі, стала директоркою та співвласницею кількох закладів. Також керувала готельним комплексом у Ялті. Її професійний досвід охоплював не лише організацію роботи ресторанів, а й розробку концепцій, управління персоналом та ресторанний консалтинг.

У 2011 році був створений благодійний фонд анімалотерапії Маргарити Ващук, а одним із головних напрямів її громадської діяльності став проєкт реабілітаційного центру «Камелія». Його задум полягав у використанні іпотерапії — реабілітації за допомогою взаємодії з кіньми — та інших методів роботи з дітьми, які потребують підтримки. У 2012 році розпочалася робота над створенням дитячого еко-реабілітаційного центру.

У 2013 році Січкар заснувала «Школу щасливого життя», присвячену особистому розвитку та психології стосунків. У 2014–2015 роках вона читала лекції з розробки й реалізації бізнес-проєктів на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Пізніше започаткувала «Щастя HUB» — простір для проведення конференцій, тренінгів і майстер-класів.

Січкар також розвивала видавничий напрям. Серед її книжок — «Щоденник ресторатора», «Життя без паніки, або 25 способів жити з користю для себе», «Щоденник успішної жінки» та «8 навичок щасливої дитини». У своїх публічних виступах вона поєднує теми підприємництва, саморозвитку, виховання дітей і побудови стосунків.

Цікаві факти

– Особисте життя. Січкар була одружена двічі. У першому шлюбі народилася донька Євгенія. Її другим чоловіком став футболіст Владислав Ващук, який виступав за київське «Динамо» та збірну України. У пари народилися син і донька. Подружжя розлучилося в червні 2012 року.

– Розповідь про зраду. В інтерв’ю Січкар згадувала, що дізналася про невірність першого чоловіка, коли побачила його з іншою жінкою. Цей досвід, за її словами, вплинув на рішення завершити стосунки. Вона також публічно розповідала про непростий процес розлучення з Ващуком.

– Знайомство з Путіним. Січкар розповідала про зустріч із Володимиром Путіним під час заходу, пов’язаного з ресторанним бізнесом у Росії. За її спогадами, тоді вона мала можливість поспілкуватися з ним особисто. У 2026 році в інтерв’ю вона різко висловилася про російського президента та заявила, що хотіла б змінити обставини тієї зустрічі.

– Досвід війни. Під час повномасштабного вторгнення Росії Січкар перебувала в Гостомелі. В інтерв’ю вона розповідала про окупацію, евакуацію та зруйнований будинок. Ці події стали частиною її публічних розповідей про пережите після початку великої війни.

– Життя за кордоном. У розмовах із журналістами Січкар розповідала про переїзд до Маямі та життя її старшої доньки у США. Євгенія працювала в ресторанній сфері, зокрема обіймала управлінську посаду. Сама Січкар продовжувала займатися професійними й медійними проєктами.

– Відверті інтерв’ю. У 2026 році Січкар дала інтерв’ю Дмитру Гордону та Олесі Бацман. Вона говорила про ресторанний і видавничий бізнес, стосунки з відомими людьми, особисте життя та досвід війни. Частина її заяв викликала обговорення в медіа, зокрема розповіді про знайомство з Путіним і стосунки з чоловіками.

Відповіді на питання про Маргариту Січкар

Скільки років Маргариті Січкар?

Маргарита Січкар народилася 24 квітня 1968 року. У листопаді 2026 року їй 58 років. Місце її народження — Владивосток.

Де народилася Маргарита Січкар?

Вона народилася у Владивостоці в родині військового. У 1984 році разом із сім’єю переїхала до Бендер у Молдові. Пізніше вступила до київського вишу й пов’язала з Україною свою професійну кар’єру.

Хто чоловік Маргарити Січкар?

Січкар була одружена з українським футболістом Владиславом Ващуком. Вони розлучилися в червні 2012 року. Раніше вона також перебувала в першому шлюбі, у якому народилася її старша донька.

Скільки дітей у Маргарити Січкар?

У Січкар троє дітей: дві доньки та син. Старшу доньку Євгенію вона народила в першому шлюбі. Ще двоє дітей народилися у шлюбі з Владиславом Ващуком.

Чим відома Маргарита Січкар?

Насамперед вона відома як рестораторка та підприємиця, яка працювала з кількома закладами й готельним бізнесом. Також Січкар заснувала «Школу щасливого життя», простір «Щастя HUB» і благодійні ініціативи, пов’язані з анімалотерапією та іпотерапією. Вона написала кілька книжок і регулярно з’являється в медіа як коментаторка особистих та суспільних тем.